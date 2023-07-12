張致恒老婆雯雯宣布再懷孕　盤點圈中「四胎藝人」非富則貴

張致恒老婆雯雯今日自爆已懷上第四胎，令人相當震撼，事關她早前不斷呻自己老公的不是，又指自己好窮，連三個子女的生活費也很緊拙，突然又爆出第四胎，不少網民都感到匪夷所思。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

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其實香港娛圈中都有不少藝人在同一段婚姻中誕下四胎，以下立即帶大家睇睇！

陳浩民

陳浩民與太太蔣麗莎結婚12年來一直十分恩愛，夫唱婦隨，他們育有3女1子，一家六口生活幸福。陳浩民近年主力在內地發展，除了拍劇拍電影，還進軍網上平台成為抖音網紅又玩直播，孖老婆蔣麗莎齊齊帶貨做網上生意。

陳浩民與太太蔣麗莎結婚12年來一直十分恩愛，夫唱婦隨，他們育有3女1子。（微博圖片@蔣麗莎加油 ）

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吳佩慈

台灣女星吳佩慈同內地富商男友紀曉波訂婚多年，至今仍未正式領證結婚。雖然未正式成為紀太太，但吳佩慈在這6年間就為對方誕下了2子2女，盡心盡力為紀家同照顧小朋友。

吳佩慈為紀曉波誕下2子2女。（吳佩慈微博圖片）

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徐子淇

現年40歲的「千億新抱」徐子淇於2006年下嫁李兆基二子李家誠，婚後誕下兩兒兩女。她甚少公開自己仔女的相片，早年前往尼泊爾災區探訪，當時帶同二女兒李晞兒（Hayley）一同去災區體驗當地貧童的生活，果然是一個善心媽媽。

帶同二女李晞兒一同前往災區，這個靚媽媽果然夠善心。（網上圖片）

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林盛斌

林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）一直恩愛，婚後育有三女一子，顧家又勤力的他不時分享全家福曬幸福。

Bob一家六口 。（IG：@pearlwong）