孫藝珍擬以1.8億放售江南八層大樓　三年升值達近一倍

不少韓星都對投資房地產非常有心得，最有名的有全智賢。近日韓國傳媒報道孫藝珍計劃以300億韓元放售位於江南的大廈，成功售出的話她或賺近一倍，有望榮升投資富婆之一。



孫藝珍近日計劃以300億韓元放售位於江南的8層大廈。（網上圖片）

根據《Money Today》報導指，孫藝珍於2020年以160億韓元（約9,710萬港元）購入位於江南區新沙洞一幢由地下兩層至地面六層，共八層的大廈。當時孫藝珍貸款120億韓元（約7,280萬港元）並以40億韓元（約2,430萬港元）現金交易成為業主，目前大廈全部單位租出，每年租金收入高達5.4億韓元（約328萬港元），三年來為她帶來最少16.2億韓元（約983萬港元）的進帳。

孫藝珍成功出售的話將賺140億韓元。（網上圖片）

有指孫藝珍最近有意出售大廈，通過地產代理以300億韓元（約1.8億港元）放售，比三年前的入手價高出近一倍，成功售出的話將賺140億韓元（約8,500萬港元）差價。地產相關人士透露即使大廈最終不能以預期開價售出，但應該也能維持在285億韓元（約1.7億港元）水平。報道亦提及孫藝珍今年4月以48億韓元（約2,915萬港元）出售了她於2008年購入的別墅，成功獲利18萬韓元（約1,090萬港元），可見她對投資有研究。

孫藝珍早前賣出2008年購入的別墅，成功獲利18萬韓元。（網上圖片）

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