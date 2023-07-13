「翻版王祖賢」賀怡雯Lea退選風騷曬泳照　着比堅尼騷Model身形

《2023香港小姐競選》候選佳麗今日（13日）出發到越南拍攝外景，原應有17位候選佳麗出發，但11號周婷（Jennifer）卻臨時「甩底」，未有現身隨隊出發。據知一班佳麗今次去到越南將會拍攝泳裝外景，而早前宣布退選的「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）雖然因退出未有同行，但就率先在社交平台大曬泳照，相中Lea身處海邊，以紅白間條比堅尼上陣的她，對着鏡頭大擺Pose，舉手投足都充滿魅力，盡展專業Model風範！

16位候選佳麗出發到越南拍攝外景。（葉志明攝）

《2023香港小姐競選 終極面試》上，都有公布Lea是18名晉級佳麗之一。

其實Lea自參選港姐以來一直被視為奪冠大熱之一，身高176cm的她身形高䠷，本身已經是一位Model，除了有「翻版王祖賢」的稱號之外，她更獲網民大讚似安妮夏菲維（Anne Hathaway），人氣甚至拋離「翻版范冰冰」王敏慈。不過早前Lea就突然在社交平台發文宣布退選：「個人原因退出止步於此。人生總得嘗試一次才知道是否適合不是嗎？通過這段時間的嘗試發現自己的性格並沒有很適合，無法輕鬆面對媒體。 TVB是很好的公司，工作人員也都很辛苦盡責，想說一聲謝謝你們辛苦了！參選結緣了好多很美好的女孩，希望大家可以走得更遠！ ！ ！」對於Lea退選的決定，不少網民都留言表示可惜，紛紛大讚她有冠軍相！