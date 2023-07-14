林雪體重逾300磅巨腩藏隱憂　陳百祥拒率對方踢波：佢會心臟病發

陳百祥（叻哥）、黃日華、張兆輝、李子雄等早前代表「香港明星足球隊」到成都參加公益球賽，最後以3比3打和完賽。而叻哥更透露他們將會在下個月到貴州與「貴州村超」比賽，近日一眾隊員密密練波備戰，包括馬國明、蕭正楠、何家勁、李克勤等等，雖然暫未公布球隊正式陣容，但日前叻哥就在留言區問網民意見：「想我喊誰來，列名字出來，我去努力叫來，要符合實際的名單啊。」

陳百祥（叻哥）、黃日華、張兆輝、李子雄等早前代表「香港明星足球隊」到成都參加公益球賽，最後以3比3打和完賽。（視覺中國）

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有人提議林雪，但叻哥就講笑話：「你唔係講笑咋？佢會心臟病發噃！」（網上截圖）

當中有人提議：「叻哥，可以帶上林雪嗎？」不少網民都表示贊同，而叻哥就隨即回覆：「你唔係講笑咋？佢會心臟病發噃！」現年59歲的林雪一向體型都極具份量，據知他的體重超過300磅，被稱為「肥雪」的他形象深入民心。曾有網民Post出偶遇林雪的照片，相中身穿白色T恤、着上拖鞋的他坐在舞台邊，巨型肚腩明顯凸出，該網民更透露現場見到林雪呼吸急促，而由於中央肥胖會增加心臟病、中風、糖尿病等風險，因而有不少粉絲都擔心他的健康狀況。

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曾在電影版《真˙三國無双》中飾演董卓的林雪，當時要在炎炎夏日着上重30磅的盔甲及武器，未開機已經成頭汗，他在接受《香港01》訪問時直言整個拍攝過程相當辛苦：「你話拍古裝辛唔辛苦？講唔辛苦呃人啫，辛苦到X街添呀。」去年12月，林雪與彭健新、鄧兆尊、陳彥行等參加TVB節目《開心無敵獎門人》，當時林雪面部有一大片黑斑，引來網民關注，但見他玩得非常投入，精神不俗。

去年12月，林雪與彭健新、鄧兆尊、陳彥行等參加TVB節目《開心無敵獎門人》。

林雪面部有一大片黑斑，引來網民關注。