視后林夏薇大曬港女瑜珈Look　騷馬甲線為靚腰唔敢食雪糕

視后林夏薇（Rosina）一向對自己身型要求高，靠積極運動及節制飲食，狀態甚佳，令旁人羨慕！近來薇薇正密密投入拍攝電視劇《逆天奇案2》，她日前於Instagram公開拍攝花絮，以時下港女最興的瑜珈套裝示人，身材令人眼前一亮！

林夏薇一向身材好。(ig@rosinalam)

薇薇今日（13日）公開拍劇花絮，原來今場戲導演希望捕捉最美的夕陽，便將攝製隊移師至海旁拍攝。這場戲要拍下薇薇在夕陽下做瑜珈的身姿，對一向有運動習慣的她來說，可說是毫無難度！薇薇穿上短背心，騷出訓練有功的馬甲線，在草地上做雙人瑜珈，展示好身材及絕佳柔軟度，美女在靚景下做瑜珈，畫面相當養眼。

好柔軟！（IG@rosinalam）

原來薇薇為了這一場戲，下了極大苦功，事前已密密操Fit自己，仲要還「蛋糕債」！幸好馬甲線沒有消失，薇薇鬆一口氣笑說：「嘩！終於完成啦，我等呢場戲等咗幾耐呀。之前係咁操、係咁操，就係為咗拍呢場戲，點知一路都拖拉，我食咗幾多生日蛋糕，幾驚馬甲線冇晒呀！好彩仲有啲啦！」

林夏薇夕陽下做瑜伽！（IG@rosinalam）

為了以最佳狀態示人，拍攝期間有同事問薇薇是否食雪糕，最鍾意食雪糕的薇薇為了專業狠心忍口，拍完後即飛奔去食雪糕，她開心笑指：「我而家即刻要去享受我嘅雪糕！」仲擺出心心手勢，靚女又可愛！連好友陳敏之（Sharon）也留言大讚「Fit fit 薇」。