51歲江希文一改低調密密拍片分享保養心得　大曬纖腰疑為復出鋪路

現年51歲的江希文（Liz）當年與年長20歲的資深大律師胡漢清因爭奪撫養權及生活費等而鬧上家事法庭，分手後江希文獨力撫養囡囡，生活低調。直至去年江希文被爆有中年銀髮型男新歡，今年5月更帶同新歡出席聚會。而近月來江希文更開設小紅書及抖音，拍片分享保養心得，似乎有意逐步復出幕前。



拍片分享保養心得。（影片截圖）

江希文出席飯局與新歡全程「糖黐豆」，佢仲保養得宜，絕對可以與年輕近20年的朱晨麗匹敵。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

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江希文當年被黎明選中成為其歌曲《夏日傾情》MV女主角，其後她簽約唱片公司，除了做歌手之外，她曾參演過《男親女愛》、《倚天屠龍記》、《食神》等。雖然江希文與家姐江欣燕同樣在演藝圈發展，但就甚少合作，當中兩人曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。

江欣燕和江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，江希文飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。（劇照）

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2010年江希文逐漸淡出娛樂圈，接手經營家族生意，其後在朋友介紹下認識了資深大律師胡漢清，雖然男方比她大了足足20歲，但仍無阻兩人發展，拍拖不久就訂婚。不過2015年年初突然被爆分手，有指江希文以女兒需要更大生活空間為由，強迫胡漢清及其兒子搬出男方位於沙宣道的大宅，胡漢清指控江希文霸占大宅，索取天價撫養費，而女方就曬出瘀青照，指控被男方家暴，雙方更因女兒的撫養權及生活費鬧上家事法庭。

江希文在2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，育有一女，惜最後分手收場。（網上圖片）

息影多年的江希文保養得宜，近月她就拍片分享凍齡心得，她透露自2017年開始生酮飲食，亦有飲蘋果醋的習慣，年過半百的她不但皮膚白滑緊緻，更大曬纖腰，Fit爆狀態不輸後生女！