「雯雯」亂入Sean Lam直播爆料結局逆轉　本尊出面回應竟然係冒充

「離婚KOL」張致恒（Steven）及老婆區燕雯（雯雯）雖然不停傳出離婚的消息，但日前雯雯就自爆已經懷有第四胎，並且腹中胎兒快將出生，她除了開設了新的社交平台帳號以表示新生活時，同時亦設立會員制，收取每人$50月費。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

有指今日（13日）凌晨雯雯直闖富二代兼網紅Sean Lam的直播，宣傳自己新IG及瘋狂爆料。Sean Lam於直播中談及此事，以「50雯」來稱呼雯雯，表示自己都有課金$50給雯雯，卻遭到雯雯拒絕兼退款。之後就到「雯雯」的帳號出現Sean Lam的直播中，與Sean和網民互動，雯雯留言：「數錢數到手軟」、「你地俾＄50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要俾＄100 」、「其實我做代母得唔得？」等大膽言論。而雯雯當晚言論最語出驚人是談到人奶的話題，自認是「噴泉」、更聲稱：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」，令人咋舌。

雯雯亂入Sean Lam的直播間。(ig截圖)

今日報道出街後，雯雯就在社交平台發文澄清在Sean Lam直播中留言的不是自己，是有人利用與她名字差不多的帳號說話：「其實我都只係普通人，突然間變得咁有價值，真係多謝大家，我個Account係ugly_mama，嗰個好明顯係Ugly___mama，3條線。我都唔再多講，總之得啖笑！」