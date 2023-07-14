非常檢控觀｜陳曉華大讚今屆港姐有活力　忘記當年參賽退選情況

無綫劇集《非常檢控觀》一眾演員昨日（13日）出席劇組慰勞晚宴。早前有傳陳曉華拍新劇時出現暈倒的情況，她接受《香港01》訪問澄清當時沒有真正暈低。她表示：「當天覺得比較暈，手心冒汗，可能係平時食嘢唔定時，一肚餓就會食好多。」被問到是否食量超多，她笑說：「我食量多過啲男仔。鍾意揀啲高卡路里嘅嘢食，尤其係食薯片食pizza！」她指不滿自己的體重，坦言自己其實很肥，正在努力去戒口。

陳曉華自爆食量驚人，勁過男仔！（陳順禎攝）

談及新劇角色，她分享：「今次嘅角色比較慘，比自己嘅老公呃，所以拍戲嘅時候都會成日好唔開心，角色要帶着呢一啲負面嘅情緒。」不過她指現時已經抽離角色，認為新角色的發揮是很好的體驗。

陳曉華大讚今屆港姐好有青春活力。（陳順禎攝）

講到今天應屆港姐出發去拍外景，她説只是簡略留意一下，並表示：「不過我覺得今屆好多參賽者都好有青春活力。」被問到今屆港姐有出現退選情況，她笑稱自己參賽已經是五年前，忘記了當年有沒有人退選。提到有不少港姐積極經營「小红書」帳號，她則分享今年忙於拍戲比較少活躍於社交平台，但十分欣賞每個港姐在社交平台勇於表達自己。另外，有網民批評今屆港姐許多的參賽者廣東話不好，她笑稱：「最緊要是心態，可能參選港姐，畀大家知道一個女仔都可以好有自信，做到自己想做嘅嘢，呢個心態係最重要。」至於語言方面，她指當年參選的港姐比較擅長普通話或者英語，後來看到他們對於廣東話的熱誠，有相當大的進步，絕對是值得欣賞！