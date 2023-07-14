譚詠麟李克勤食店「左麟右李」遭入稟　藝能發聲明澄清二人非股東

歌手譚詠麟及李克勤2013年合資開了一間名為「左麟右李」的餐廳，而這間餐廳曾在多個地方都有分店，香港的最後一間分店亦已經結業。日前有指兩年前銀行曾向Starz Kitchen批出547萬元貸款，但直至上月底，兩名被告仍未清還連本帶利近550萬元貸款。於是被入稟高等法院，向母公司及貸款的擔保人連本帶利追討欠款及9500元訟費，但兩名被告拒絕還款。

校長與克勤最新合照。(譚詠麟微博)

消息一出，昨日（12日）藝能製作就因為此事而發出一則聲明澄清李克勤及譚詠麟均不是餐廳的股東。

譚詠麟和李克勤旅遊。（譚詠麟微博）

近日有報導’ 左麟右李’餐廳母公司星廚管理有限公司被銀行追討欠款一事，為澄清事實股東們作出以下聲明：

首先必須澄清李克勤先生及譚詠麟先生均不是這家公司股東，並未持有任何股份，與此家公司從來沒有商業關係。



自從2012年股東們得到李克勤及譚詠麟授權以左麟右李品牌經營餐廳，便一直用心打做這餐廳品牌，服務大家，最高紀錄亦同時在各地擁有七間分店，服務及出品方面普遍亦得到顧客認可。但從2018年開始，由於經濟及社會氣氛以至2020年初疫情關係，股東一致決定在各店鋪約滿時暫停投資及經營左麟右李餐廳，而每間餐廳租約期滿時，股東們均按照勞工法例及租約，妥善處理，亦未發生任何事情。



今次事件可能源於我們最後一間位於黃埔廣場的店鋪滿約時，其中一位股東的朋友有意頂手我們店鋪以省裝修，同時也可以從新聘用一些我們的舊有員工，繼續以他們自有品牌經營，有見及此，股東們便同意轉讓該店鋪的聲廚管理有限公司及經營公司盈佳亞太有限公司給新股東，好讓他們和業主續租約，唯獨新股東不能用’左麟右李’品牌和希望他們從新聘用我們一些舊有員工。



所以上述兩間公司均不是“左麟右李”餐廳的母公司，對於報導引致影響二人聲譽，股東們十分抱歉及遺憾，為使傳媒朋友及外界清楚事件因由，股東們特此作出聲明。

