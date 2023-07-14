「第一代傻姑」陳鈺眉近況曝光　轉行做保險17年同米雪感情深厚

文雪兒上月底與昔日武俠劇中多名「武林高手」飯聚，包括「黃蓉」米雪、「任盈盈」陳秀珠及「周伯通」秦煌等敘舊，掀起網民的集體回憶之餘，更引出佳視第一代武打女星陳鈺眉（原名陳玉薇）留言，令人好奇息影多年的陳鈺眉近況如何。

文雪兒上月底與昔日武俠劇中多名「武林高手」飯聚。（IG圖片）

息影40多年的陳鈺眉，轉行從事保險業約17年，已累積過千客戶，更成為公司業務部團險精英會首席團體保險顧問，她亦不時於社交網分享獲獎及生活日常照，當中亦有與好友米雪的合照，可見兩人感情深厚。

陳鈺眉同米雪感情深厚。（社交網圖片）

陳鈺眉轉行從事保險業約17年。（社交網圖片）

陳鈺眉於1976年佳視版金庸劇《射鵰英雄傳》飾演「傻姑」一角，是電視史上第一位「傻姑」，同劇「黃蓉」一角則由米雪扮演，兩人因而結緣成為好友。陳鈺眉其後在多部武俠劇中飾演不同角色，包括《神鵰俠侶》「耶律燕」、《碧血劍》「安小慧」及《白髮魔女傳》「孟秋霞」等。直至1978年佳視停播後，鈺眉轉戰影壇，拍攝過《大毛見小毛》、《猛龍福星》、《有著數》等電影。

陳鈺眉與不少藝人合照。（社交網圖片）

直到1981年，陳鈺眉宣布息影闖商界，擔任過連鎖餅店市場及銷售部經理後，擔任卡拉OK市場總經理，該卡拉OK位於尖沙咀寶勒巷，在1997年發生奪命大火，翻查昔日報道有指該縱火案涉及黑幫報，當時陳鈺眉更代表公司會見傳媒。

陳鈺眉早年接受網台節目《小肥豬週記》訪問時，提及尖沙咀卡拉OK奪命縱火案時表示沒想過會釀成悲劇：「我之前真係乜都唔知，只係接咗個Order火燭要去現場，而家睇新聞大家都知係啲人縱火，佢哋諗住懲戒某啲人，但估唔到發生咁大件事，我係marketing，要即時同律師開會傾做咩善後工作，但我就去咗醫院慰問死難者家屬。」

陳鈺眉經常外遊。（社交網圖片）

與老公非常恩愛。（社交網圖片）

另外，訪問中提到佳視突然倒閉，陳鈺眉坦言前一日仍在趕拍劇集，起床後才得知公司出事。不過陳鈺眉就力撐佳視作品有水準，亦很捨得投資在新晉演員身上，而自己最難忘的就是在《仙鶴神針》擔任第二、三女主角，劇中不乏武打場面。當被問到可會重返幕前，她斬釘截鐵拒絕，因現時工作繁忙未能抽身拍戲。