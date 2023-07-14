鄧小巧宣布加盟英皇做Gin Lee師妹　預告月底將會出新作

34歲歌手鄧小巧與加拿大男友「白先生」上年在加拿大結婚後，有一段時間在當地過住幸福人妻的生活。對音樂依然充滿熱誠的小巧，前幾個月決定與老公白先生從加拿大回港定居，繼續追夢！繼Gin Lee今年初簽約成為英皇藝人後，今日（14日)鄧小巧亦正式加宣布加盟英皇，成為英皇冤枉一份子，並預告今個月底將會有新作品面世。

鄧小巧上年與加拿大男友「白先生」共諧連理。（FB@鄧小巧）

小巧今日（14日)在社交網說：「曾經打算離開音樂行業，上年返嚟踏上舞台好幾次，實在太喜愛表演、喜愛音樂、喜愛觀眾，於是同白先生從半個地球以外嘅地方，又回到自己喜愛嘅舞台。到今日，上台前嘅緊張同期待，同喺讀梁省德聖誕聯歡歌唱比賽時嘅感覺依然一樣，自己依然係嗰個因爲可以表演、因爲有觀眾而血脈沸騰嘅小小歌者。」

她又分享加盟英皇的機緣：「同T MA開始製作新歌嘅時候，歌詞寫好了，碰巧英皇娛樂一位高層話想同我見面，起初我有一啲猶豫，因為害怕大公司會很難溝通同有一大堆僵硬嘅制度，但佢說沒有Agenda，就當認識新朋友吧。當我同佢講我做音樂嘅理念，佢話如果我哋有機會合作，公司絕對會給予我最大的自由度，絕不干擾。亦的確，第一首歌嘅製作，一個音符一個歌詞也沒有要求我改變過。」她興奮表示加入新公司，好好吸收養份，繼續如初好好享受音樂及舞台。

鄧小巧宣布加盟英皇。（IG@eeg_music)

Gin Lee透露最近因跳舞體型改善了不少。（葉志明 攝）