香港小姐2023｜5位有可能「爆冷」佳麗　私照探秘佢最有冠軍相？

《香港小姐競選2023》16位佳麗日前（13/07）出發到越南為泳裝拍攝。講起泳裝環節，相信除了曾志偉以外，網民一定也十分期待16號郭佩文（Juliana）表現！競選舉行至今，已有9號潘明璇（Michelle）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭佩文（Juliana）和17號王敏慈（Lovelle），4位佳麗跑出成為大熱門，但根據以往幾年經驗，其實每年總有那麼幾個冷門又沒什麼報道的佳麗當選。以下這5位《香港小姐競選2023》佳麗，其實也十分有機會「爆冷」。



《香港小姐競選2023》2號黃泳嘉（Jessica）

2號黃泳嘉（Jessica）私照：

2號黃泳嘉（Jessica）的優點是什麼？可能由於她在加拿大長大的關係，裡外都散發着一種似是鍾嘉欣一般的斯文淡定的氣息。可能是她性格害羞，所以熒幕上有關她的鏡頭較少，但只要她克服了這一點，就絕對有機會奪得冠軍。畢竟，來自加拿大的冠軍港姐也不在少數。以地區來區分，贏面一定高過其他佳麗。

《香港小姐競選2023》3號鄧凱文（Eris）

3號鄧凱文（Eris）畢業於英國諾定咸大學，樣貌甜美予人「甜姐兒」的感覺。就現場所見，其實她身材豐滿程度亦只僅次於16號郭佩文（Juliana），相信在泳裝環節的照片公布後就會後來居上。

《香港小姐競選2023》4號王怡然（Lynn）

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4號王怡然（Lynn）與「翻版范冰冰」17號王敏慈（Lovelle）同樣來自北京，所以兩人亦份外老友。有睇過《2023香港小姐競選》終極面試的觀眾，應該會對她頗有印象。雖然廣東話仍然是「唔咸唔淡」，但她的臉上總是掛着甜甜的微笑，決賽當晚一定會冧死不少評判觀眾。

《香港小姐競選2023》6號胡睿涵（Hanna）

年輕就是本錢！在TVB的角度來說，當選的佳麗除了樣靚身材正，有學歷口才好之外，年齡也是重要的一環。年輕代表活力，也代表可以更早加入TVB大家庭。劉穎鏇（Tiffany）當選時也只是19歲，如果6號胡睿涵（Hanna）在決賽當晚表現好的話，也是有機會我到好名次的。

《香港小姐競選2023》13號陳曉彤（Cindy）

雖然說年輕是一大優勢，不過25歲「打後」依然有機會，回望以往幾屆也有如邢慧敏、林鈺洧、邵初、黃嘉雯等在較年長的情況下當選，可見只要是合符參加年齡就絕對有機會當選。年長，有工作經驗的往往代表有閱歷而懂得待人接物，口才更好，這一點也會反映在決賽當晚，重要的問答環節之中。26歲的陳曉彤（Cindy）畢業於溫哥華UBC音樂碩士，也是鋼琴老師，有文化修養也有面對家長、學生的經驗，完全符合以上條件。