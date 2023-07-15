梁競徽自爆杭州半夜騎行目睹UFO　真相是涉及國家重要活動

藝人梁競徽近年長駐內地發展，心懷祖國，不時拍片分享在內地的所見所聞，早前已經去過長城，之後去天安門參觀升旗禮，被讚是愛國藝人的典範。近日他又去了杭州，跟朋友晚上到街頭踩單車，清風送爽，相當愜意。當他們一行人在休息期間，梁競徽突然指著天空大叫「有UFO」，而影片中亦確是見到大團發光物體在半空停留，惹來大批UFO迷熱議。

梁競徽在杭州半夜踩單車，竟有神秘奇遇。（抖音）

梁競徽近日跟朋友在杭州旅遊，並相約一起半夜踩單車keep fit，他們穿梭在大街小巷，大讚內地近年大力推行環保，很多地方也鼓勵市民踩單車代步，為綠化城市不遺餘力。不過在休息途中卻發生了一段小插曲，梁競徽泊好單車後，突然望向天空高呼「有UFO」，友人們亦發現一團發光物體，停留在半空中，之後又轉換了其他顏色，顯得十分神秘，也吸引到大批UFO迷收看梁競徽的視頻。

梁競徽大叫有「UFO」。（抖音）

半空出現一團發光物體。（抖音）

但到影片結尾，梁競徽才澄清不明飛行物體，原來是大堆航拍機，不停在半空轉換燈光顏色及改變飛行排列，進行著無人機表演，作為9月舉辦的亞運會宣傳用途，而梁競徽拍片為國家做事，雖然手法有點誇張，卻是情有可原，相信無阻粉絲對他的支持。

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梁競徽天安門睇升旗禮：

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梁競徽富貴生活：