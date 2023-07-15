譚偉權54歲被指童顏超無奈　第二度離巢TVB放棄男一夢：少少心淡

現年54歲，人稱Gary哥哥的譚偉權最近宣佈與TVB約滿第二次離巢。出道32年的他曾是兒童節目《閃電傳真機》的主持，唱過不少深入民心的經典兒歌《白石嶺公園》（別名：《十二隻恐龍》），入行多年的他曾在不少無綫劇集中演出，包括剛熱播完的劇集《隱門》，同時他亦不時跳出公仔箱主演大大小小的舞台劇。譚偉權接受商台《星光背後》專訪，憶述他再次離巢TVB回復自由身的感受，以及演藝路上努力追夢，以正面心態面對人生高低的經歷。

Gary哥哥譚偉權接受梁泰來訪問。

Gary哥哥今年已54歲，但仍經常被指童顏。（ig@tamwaikuengary）

譚偉權談到自己不甘心被定型而決心離開舊東主發展：「我會預視到自己將來嘅路怎樣走，我都咁上下年紀都仲俾人話我童顏！」他憶述以前讀書時期在演藝學院以及話劇團期間也是因為童顏而經常被指派做『𡃁仔』角色，最後亦因著不甘心被定型而離開。他被問到離巢是否代表放棄當年的男一夢：「少少心淡就一定有㗎啦，但我又覺得呢個世界係圓嘅，王心慰監製都好錫我，佢都話如果日後有咩角色啱玩都會搵我返去做。」及後，譚偉權亦表示參與舞台劇《我們的青春日誌》也是其中一個原因決定離巢全心投入舞台劇：「因為我答應參與舞台劇在先！」他指繼續接劇就很大機會撞劇組時間，加上舞台劇的角色沒有替代演員，更加不可能辭演。

譚偉權與梁榮忠同為演藝學院出身。（影片截圖）

譚偉權第二次離開TVB，獲監製王心慰派利是。（ig@tamwaikuengary）

譚偉權同屆演藝同學包括李婉華、劉玉翠、陳錦鴻等，節目中他承認畢業曾獲寶麗金斟洽出碟兼獲所有電視台招手，但最後聽從老師意見加入香港話劇團，若然有機會回到當年，他坦言不會再重複舊路，「咁就唔會啦！我會真係進入娛樂圈打滾！趁後生要燃燒下先！因為事實證明咗，你做幾年職業劇團再入娛樂圈係唔得嘅。」到94年有份演出舞台劇及電影《我和春天有個約會》後再選擇首次加入了TVB的原因，他說：「 嗰陣就覺得機會嚟啦！有人向我招手，所以我就去啦，點知原來一入到去係做兒童節目。」原來當年是因為監製覺得適合而被邀參與兒童節目，而譚偉權亦只好無奈接受：「嗰陣公司游說我以前好多前輩好似周星馳、梁朝偉都係兒童組出身，所以話我兒童組呢條路就啱㗎啦！之後發現原來入咗兒童組係唔可以接劇，梗有少少唔開心啦。」

《十二隻恐龍》係經典兒歌。（影片截圖）

在劇集《青春不要臉》，Gary哥哥再做兒童節目主持，仲有譚玉瑛姐姐。（網上圖片）

演藝路上譚偉權雖然未見一帆風順，但在人生路上，他坦言在兒童節目結識太太顏菁葦是他人生最大得著，太太在譚偉權首次決定離巢時亦給予很大支持：「佢好Support我，因為佢都曾經係呢個圈子嘅人。但係好搞笑㗎！佢曾經問過我點解唔早啲第二次回巢，隨時個地位同成績已經唔同咗，咁就得咗㗎啦！」談到未來目標，譚偉權希望目前專注音樂劇，盼更多人認識自己的演出，將來有沒有機會拍劇隨緣就好。