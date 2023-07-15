蘇玉華潘燦良108日環繞地球一圈　相愛愈30年仲會拖手瞓覺

蘇玉華和潘燦良由相識到相愛至今超過30年，去年二人計劃用108日環繞地球一圈之旅，今年4月正式啟動。昨日（14日）蘇玉華在社交平台分享旅遊的開心片段，二人已接近旅程尾聲，現身在夏威夷的蘇玉華透露好多年沒有到沙灘游水：「夏威夷的海水是令人快樂的。」見兩公婆笑得燦爛，就知玩得有幾咁開心！

蘇玉華在出發環遊世界前曾接受蝦頭和連雅雅主持的網上節目「絲打圍爐」訪問。（影片截圖）

今年4月，環繞地球一圈正式啟動。（Facebook@SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華）

蘇玉華在出發前曾接受蝦頭和連雅雅主持的網上節目「絲打圍爐」訪問，透露年半前疫情時報名費是15萬，估計比平時平了約10萬；他們在今年4月初已經坐郵輪起行，先去日本，然後4月中返香港出席金像獎頒獎禮，再在新加坡會合大隊去斯里蘭卡和埃及，她說：「我哋唔去蘇彝士運河，搭飛機去土耳其join咗個13日嘅tour，跟住坐飛機去埃及join返架船，去希臘、意大利、西班牙、法國、英國、挪威、冰島、美國、墨西哥、秘魯，仲有幾點嘅…跟住去夏威夷返日本。」二人另外去了13日土耳其、9日馬丘比丘，相信最後使費加加埋埋可能是15萬的double。

不過，蘇玉華強調這個trip非豪華遊：「唔係豪華郵輪、吃喝玩樂、去賭錢，完全唔係呢隻，佢係一個非牟利組織搞，鼓勵日本國民出外睇世界，好著重環保，好著重文化交流，會請教授講talk，可能講氣候變化，又有啲日文課程，如果你有咩想教人哋，都可以create課程去教其他人，好得意。」佢同燦哥另外去咗13日土耳其、9日馬丘比丘，加加埋埋個數可能係個double，不過以當時嚟講係平。

蘇玉華話X咁多年冇去沙灘游水，「夏威夷的海水是令人快樂的」。（Facebook@SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華）

蘇玉華大讚自拍神棍好好用！（Facebook@SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華）

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節目中，蘇玉華談起老公時仍會甜笑兼怕醜，她坦言可以在對方面前舒服地做回自己：「我唔會要佢改變啲咩，佢都唔會要我改變。我愛佢係愛佢所有嘢，就算係缺點都好，我知道係佢一部份，咁先係完整嘅佢。我冇可能用自己把尺，去要求佢變成我心目中嘅佢，咁樣太唔公平，兩個人相處唔係咁，係我完全接受佢係咁，要佢就要晒佢所有嘢。」

蝦頭和Shiga紛紛追問二人的相處之道，她表示中間沒有強求，就如空氣存在般自然：「佢已經係我生活、生命，身體嘅一部份，到而家仲會好想見到佢，見到佢仍然係開心。如果有杯雪糕，會好想同佢Share，瞓覺仲會拖手，係啲好細節嘅嘢一路經營同灌溉嘅一種關係，我會問佢今日過成點、拍戲拍成點？我諗係咁簡單、咁細微，咁生活嘅嘢，而唔係驚天動地嘅事，但呢啲嘢累積係好緊要，同埋真心地欣賞佢。」

二人的相處就如空氣存在般自然，瞓覺仲會拖手，好浪漫。（Facebook@SO Yuk-wa, Louisa 蘇玉華）