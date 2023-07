由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、余安安、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕等主演的新劇《家族榮耀之繼承者》早前在馬來西亞正式開拍,劇集雲集多位好戲之人,亦有不少年輕一代演員加盟,包括陳靜、陳瀅(Jeannie)、王敏奕等等,超強陣容令人期待!今日阿佘在IG曬出一張與Jeannie的合照,並寫道:「第一次合作。」

《家族榮耀之繼承者》融合了最為熱門的港式家庭劇元素。

相中兩人頭貼頭合照,以瀏海造型示人的Jeannie明顯面紅紅,連阿佘都笑對方好怕醜,而Jeannie亦留言:「my super shy face. 」身處吉隆坡開工的Jeannie又曬出靚相,問大家有什麼推介:「tell me a place i must go to visit, and a place i must go eat. 」似乎已經準備好寓工作於娛樂!