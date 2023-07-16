李嘉欣現身英國街頭擺Pose氣場十足　拎逾30萬Hermès品味大升級

現年53歲的李嘉欣（Michele）向來有「大美人」之稱，雖然她自與富商許晉亨結婚後就淡出幕前，主力照顧家庭，安心做豪門少奶奶，但仍不時在社交平台分享貴婦生活。最近去了英國旅行的Michele，早前就曬出一張於街頭影的靚相，身穿白色T恤襯闊腳牛仔褲的她，披上皮褸，再加上手上拎着的Hermès手袋，整個造型簡單又不失時尚，盡顯氣場！



盡顯氣場！（微博@李嘉欣Michele）

Michele拎着的Hermès Kelly II Sellier En Désordre 20，是2022秋冬系列，有着經典手袋Kelly 的外型，但就打破傳統設計，變成斜孭款，前袋採用傾斜設計，造就前後不對稱的新鮮感，前後都有收納空間，非常實用，比起原本的Kelly Bag更別具一格，一推出即掀起搶購熱潮，現時炒價超過30萬，更是一袋難求！而一向都是Hermès「擁躉」的袁詠儀亦有同款手袋，不過就是桃紅色，更為搶鏡。

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其實Michele之前亦曾曬出不同款式的Hermès手袋，但就因衣着穿搭而惹來負評，甚至被網民狠批造型出事，品味欠佳。不過Michele今次的造型就大獲好評，網民紛紛留言大讚：「無與倫比的美麗與風範」、「時尚美麗，隨便一拍都是封面」、「時尚大片即視感」！

Michele曾被網民狠批造型出事，品味欠佳。（IG@michele_monique_reis）