68歲林青霞同陶敏明遊日孭2萬蚊BV手袋　擁11億豪宅個袋算小兒科

現年68歲的「大美人」林青霞後生時已靚絕港台，即使已年近70歲，但依然風韻猶存，氣質美貌遠超同齡人，可謂「優雅地老去」的佼佼者。近日台灣瘋傳林青霞26歲在海邊嬉水照片，同場還有成龍、秦祥林，林青霞大曬Deep V連身褲，大曬白滑長腿，美艷動人。

林青霞絕對是「優雅地老去」的代表。（微博@林青霞）

近日有網友於日本銀座驚喜偶遇林青霞，拍下其背影擺上社交網。相中林青霞一身黑色低調打扮，頭戴黑色紗帽，雖然只有黑色背影，但穿衣打扮依然仙氣十足，在人群中十分亮眼。在她身旁穿上白白色透明長褸，頭戴墨鏡的似乎是影星狄龍老婆、林青霞好姊妹陶敏明，看來兩人閨蜜出遊一齊掃貨。

林青霞曾以一襲 Dries Van Noten 紫色洋裝亮麗現身，全身搭配 Cartier 鑽石項鍊、耳環及手環，價值逾億元港幣。（視覺中國）

而林青霞手持的是BOTTEGA VENETA白色單肩袋，翻查資料，網上價錢接近兩萬港紙一個。不過對於林青霞的身價來說，兩萬蚊一個手袋算不上是貴價。林青霞的豪價已價值11億，老公刑李㷧更坐擁過百億身家，兩萬蚊手袋算是小兒科。

林青霞手袋價值近兩萬港元。（網上圖片）

網友發文林青霞雖然戴上口罩，但「一眼就認出來了」，可見女神魅力。網友亦爆出林青霞私下真實性格，指多次遇見林青霞，「感覺就是爽朗地講話大笑的性格 。」

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