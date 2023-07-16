Alan Walker香港再開騷勁多人撐場 樂宜專程買超性感戰衣打頭陣
撰文：胡凱欣
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昨日（15日）於亞博舉行的《Alan Walker Encore Hong Kong》吸引了不少藝人到場支持，分別有：森美、林盛武（BOB）一家、吳肇軒、謝東閔、關伊彤、Kawaii、聲夢的林智樂和林沚羿等人。
Alan Walker的騷由DJ Lokyii（樂宜）打頭陣，樂宜為了配合Alan Walker專程在網上訂了一套戰衣，打扮得超性感，原來數年前有跟Alan Walker碰過面還有合照，當時他沒有帶口罩，她朋友們看上去認不到他。
DJ Soda 跟樂宜是朋友，一見面立即相擁，相當開心！DJ Soda 表示第一次在香港這麼大的場地表演，非常興奮，她表示在台後已跟Alan Walker拍照，已經興奮不已。樂宜覺得DJ Soda 身材比她好，而且打碟風格跟她不一樣和會跳舞，DJ Soda也大讚樂宜甜美和有型，也希望會多點機會再來香港表演。
Alan Walker部分除了他的經典受歡迎作品外，都加上很多新元素，還帶來挪威模特兒創作女歌手SOPHIE STRAY SPETALEN及英國歌手ZAK Abel，把台下氣氛炒到很高漲。