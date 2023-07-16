Alan Walker香港再開騷勁多人撐場　樂宜專程買超性感戰衣打頭陣

昨日（15日）於亞博舉行的《Alan Walker Encore Hong Kong》吸引了不少藝人到場支持，分別有：森美、林盛武（BOB）一家、吳肇軒、謝東閔、關伊彤、Kawaii、聲夢的林智樂和林沚羿等人。

Alan Walker昨日於亞博舉行的《Alan Walker Encore Hong Kong》。

《Alan Walker Encore Hong Kong》吸引了不少藝人到場支持。

Alan Walker的騷由DJ Lokyii（樂宜）打頭陣，樂宜為了配合Alan Walker專程在網上訂了一套戰衣，打扮得超性感，原來數年前有跟Alan Walker碰過面還有合照，當時他沒有帶口罩，她朋友們看上去認不到他。

Alan Walker的騷由DJ Lokyii（樂宜）打頭陣。

DJ Soda 跟樂宜是朋友，一見面立即相擁，相當開心！DJ Soda 表示第一次在香港這麼大的場地表演，非常興奮，她表示在台後已跟Alan Walker拍照，已經興奮不已。樂宜覺得DJ Soda 身材比她好，而且打碟風格跟她不一樣和會跳舞，DJ Soda也大讚樂宜甜美和有型，也希望會多點機會再來香港表演。

DJ Soda希望會多點機會再來香港表演。

Alan Walker部分除了他的經典受歡迎作品外，都加上很多新元素，還帶來挪威模特兒創作女歌手SOPHIE STRAY SPETALEN及英國歌手ZAK Abel，把台下氣氛炒到很高漲。