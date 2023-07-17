Tyson Yoshi坐車被司機誤認係MC　一齊工作即偷拍：呢個咪Tyson？

MC搭車又會唔會被認錯係Tyson Yoshi？（IG@mcheung1201）

Tyson Yoshi日前在社交平台發文指Uber司機認錯他是張天賦（MC），司機還說：「「MC！我可唔可以同你影相啊？」Tyson Yoshi已經立即表明自己不是MC，更Tag了MC求救。而Tyson Yoshi之後更分享了完整版，說氣氛極尷尬，他說：「一上車個司機就勁興奮，一路同我講，佢有個女仔朋友好鍾意我成日同我啲poster影相，如是者相同對話一路講咗兩三分鐘左右，然後我都一路”多謝多謝多謝支持” “可以影相呀冇問題呀”，然後突然間佢爆一句 ”X! 我真係發夢都估唔到我可以車到張天賦啊!!”哇X尷尬到極點😂 然後我同佢講我唔係MC啊雖然都有人話我同佢似樣🤣」

Tyson Yoshi分享被Uber司機認錯做MC，更tag了MC表示好尷尬。（Therads@tysonyoshi）

完整版尷尬度再上升，講完一大輪司機突然話：「發夢都估唔到我可以車到張天賦！」（Threads@tysonyoshi）

而昨日（16日）剛好MC與Tyson Yoshi一起工作，鬼馬的MC亦立即自拍與Tyson Yoshi合照，MC更寫下：「係張天賦OMG。」Tyson Yoshi發現被MC偷拍後疑似向著鏡頭爆粗，隨後他立即反撃走到MC化妝間說：「呢個咪Tyson，可唔可以同你影張相呀？」玩得的MC亦說：「張天賦？肥咗喎。」二人不停互換身份，但其實二人真的有似到分不出來嗎？

剛好MC與Tyson Yoshi一起工作。（IG@mcheung1201）