54歲翁虹帶15歲愛女劉蒔驚現浙江　幾乎高過媽媽齊騷靚腳如兩姊妹

現年54歲的「美魔女」翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，至今仍活躍於幕前的她多年來都Keep得省鏡，是圈中的凍齡女神。翁虹15歲愛女「小水晶」劉蒔（Crystal）也遺傳了媽媽的美貌基因，仲有網友諗為她靚過邱淑貞大女沈月，網上「星二代」顏值奪冠，認真犀利。

1989年亞洲小姐選舉由翁虹奪冠。（影片截圖）

近日有網友於街上發現翁虹身影，拍下並擺上社交網。根據網友透露，翁虹當時身處浙江的一間店鋪外，同行還有女兒劉蒔，以及另外兩名隨行者。一行人在店舖外大啖零食醫肚，相當低調貼地。

翁虹愛女劉蒔從小就可愛。（微博@翁虹）

翁虹身穿白色上衣及牛仔短裙，大騷白滑美腿，一雙尖頭鞋更顯雙腿修長，生圖中的翁虹依然眼大大鼻尖尖，十分靚女，不負「美魔女」之名。

翁虹獲老公送花。（微博@翁虹）

而一旁的劉蒔則同媽媽一樣穿上牛仔短裙，黑白色間條背心顯得青春逼人，可愛又活潑。雖然雙腿不及媽媽纖幼，但劉蒔勝在身材高䠷，也是長腿，身材比例均稱。兩母女在街邊並肩而立，就好似兩姊妹一樣。而劉蒔年紀輕輕已經長到同媽媽差不多高度，又高又靚，果然是「星二代」顏值冠軍！

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