李佳芯素顏參與小朋友畢業禮被讚超有童真　原來係呢間幼稚園？

藝人李佳芯（Ali）早前在無綫（TVB）的節目《身體最誠實》中，提到自己2017年時一天因腹部劇痛而去看醫生，後來醫生證實她有卵巢腫瘤，Ali亦因為這個原因而減產。雖然在電視中少了見Ali，但她仍然努力經營社交平台，一有新照片亦會上載與大家分享。

Ali李佳芯全身白色仙氣十足。（IG：@aliaime）

昨日（17日）Ali在社交平台上載了一輯「幼稚園畢業禮」的照片，Ali寫下：「沒想過幼稚園畢業禮會這麼感動。還記得我們的一笑一淚、老師們的美麗善良。謝謝周校長解釋了陪伴的陪 是我在、聆聽及說出愛🥰大愛你們親手畫的紀念品，恍如過了一個自己的畢業禮🧑🏻‍🎓」

Ali上載了一輯「幼稚園畢業禮」的照片。(ig@aliaime)

雖然Ali沒有解釋為什麼會出現在幼稚園畢業禮上，相中Ali不施半點脂粉，相當樸素，但仍獲不少網民大讚她超有童真。不少網民都留言大讚Ali及猜她於幼稚園當老師，所以陪伴小朋友畢業：「d小朋友好幸福，居然有Ali陪著一起畢業」、「可愛的小朋友遇上仙女般的 Ali 😍 此情此景真感人」、「童真盡現的Ali，那麽自然，那麼和藹可親，完全感受到那份歡樂，溫馨」、「有神仙姐姐Ali的祝福和加持，小朋友必定茁壯成長」。

雖然Ali沒有解釋為什麼會出現在幼稚園畢業禮上。(ig@aliaime)

相中Ali參加畢業禮的「元岡幼稚園」，而此幼稚園的故事亦曾被拍成電影《五個小孩的校長》於2015年上映，當中呂校長的故事感動到無數的觀眾。

相中Ali參加「元岡幼稚園」的畢業禮。(ig@aliaime)

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