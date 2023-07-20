伍樂怡退出幕前做職場顧問化身女強人　復出拍劇要滿足一個條件

現年30歲的伍樂怡（Kelly）在上個月突然於社交平台宣布退出娛樂圈，未來將專注搞自家品牌。而Kelly自淡出幕前後除了積極宣傳品牌之外，亦不時獲邀出席時尚運動，日前她又在IG分享最新動向：「呢幾個月嚟我除咗忙於自己品牌，亦正式重投職場做招聘顧問，做職場媒人，兼顧業務漸變時間管理大師。30歲先覺得自己襯托得起返工嘅型格office look哈哈。」

Kelly積極宣傳自家品牌。（IG@ngkelly_）

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OL Look。（IG@ngkelly_）

相中身穿米白色套裝的Kelly，一身OL Look十足十女強人，相當有型。有網民留言問道：「你以後都不拍戲了嗎？」Kelly回覆：「大概不會了，除非有古裝。」她更透露自小就是一個古裝迷。在加拿大出世長大的Kelly，在2016年回流香港，翌年參選港姐後入行，加入TVB後機會多多，當中她與鄺潔楹及魏韵芝一起拍攝旅遊節目《3日2夜》，大騷好身材，更被網民捧為「仙氣女神」。除了綜藝節目之外，Kelly亦曾參演不少劇集，包括《星空下的仁醫》中的護士Bobo、《青春不要臉》中的姜之妍、《金宵大廈2》中的Suki、《超能使者》中的阿七等，當中她在《青春不要臉》中「神還原」小龍女李若彤，古裝造型仙氣滿瀉！

在2017年參選港姐後入行。（視覺中國）

Kelly想拍古裝劇。（網上截圖）