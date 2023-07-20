許廷鏗拍廣告大騷球技　曬鉸剪腳不失禮原來有個足球教練老竇

歌手許廷鏗（Alfred）最近推出新歌《微時 TIMELY》，歌曲由微時好友鄧小巧作曲兼填詞，Alfred直言，想把這歌送給所有識於微時的朋友，當中包括鄭欣宜及林欣彤。

Alfred最近為合作無間的啤酒拍廣告。

Alfred最近非常忙碌，不單推出新歌，又再為合作無間的啤酒拍廣告，繼上次表演過拉檯布後，今次廣告他大顯身手表演足球技術，讓不少歌迷驚喜發現，原來官仔骨骨的他，都充滿運動細胞。Alfred當日踢波，需要用腳長時間控球，及鉸剪腳踢花式，久沒有踢波的他，拍之前笑言好驚，擔心不識踢，但埋位才發覺原來不過自己過份緊張，波一上腳，記憶馬上回來，不需NG已經踢到，幾吓手勢已導演已經收貨。

今次廣告Alfred大顯身手表演足球技術。

Alfred笑言：「其實以前係大學都有踢U TEAM ，成為足球員係我細個其中一個願望，話晒我爸爸係足球教練，我哥都踢得好叻㗎，細個跟住佢地都係足球上留下不少腳毛同足印，不過後來就放棄左個足球夢做左歌手啦。最深印象係未入行前，代表大學踢HALL TEAM ， 嗰陣未入行未參加歌唱比賽，不過係學校都有Fans夢，好多人係出面支持嗌我咁，諗番都可以用風頭都幾 一時無兩來形容，哈哈。今日拍廣告又話要我踢波，令到我所有兒時回憶返晒黎，希望冇失禮老竇啦。」

Alfred好靚仔。

談到新歌《微時 TIMELY》內容講及友情，問到他有沒有像歌詞般相約好朋友把飲談心傾訴，Alfred 說：「梗係有夜半講幾句好過藥水，修補些心碎，不安的思緒漸散去......最開心就係同朋友一齊把酒談心，同朋友談咩就唔好講啦，但係每次都好開心，雖然有時佢地會好衰將我醉醉地個樣放上Story，哈哈。」Alfred又表示，最近自己的Youtube Channel 節目「鏗gry廚房」會再添食第二季，到時會邀請更多好朋友上節目，他說：「食我煮嘅美食兼把酒談天。有咩朋友會出現，大家留意住啦。」

Alfred 最開心就係同朋友一齊把酒談心。

第五季《全民造星》的亞軍KC黃家灝是Alfred的排舞老師，Alfred表示他也有捧場看對方的比賽，他說：「恭喜佢得到亞軍呀。其實睇嗰陣都有擔心佢，兵行險著最後用齋跳舞去比賽，好開心觀眾評判都Get到佢用心，因為佢背後真係付出左好多時間同努力去做，其實佢得到咩軍都冇所謂啦，日後會有更多好的平台去比佢發揮！我只係希望佢唔好愈來愈忙，就連教我跳舞時間都冇埋，哈哈，我演唱會都係佢排舞㗎，而之後亦都希望繼續佢可以同我一齊做更多演唱會呀。」