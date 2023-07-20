鍾麗緹經歷三段婚姻誕下三女　幼女張凱琳仙氣顏值被讚似梁洛施

一代性感女神鍾麗緹，在90年代拍過不少膾炙人口的電影，曾是不少人的幻想對象，性感尤物，但始終歲月催人，外貌不復從前，現時在內地做直播帶貨搵食。鍾麗緹經歷過三段婚姻，長女張敏鈞（Yasmine）跟前夫所生，現時跟年輕12年的丈夫張倫碩，育有兩名女兒，分別是二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），而細女顏值更媲美當年13歲入行的梁洛施，最能繼承母親衣缽。

鍾麗緹是90年代性感女神，經歷三段婚姻。（IG圖片）

鍾麗緹的三名女兒，分別是25歲的Yasmine、14歲的Jaden及小女兒13歲的Cayla，三人對娛樂圈也是滿有憧憬，長女Yasmine遺傳了媽媽的好身材，在溫哥華生活，不時拍攝性感大膽的影片，請網民眼睛吃冰淇淋。二女Jaden則在小紅書分享生活日常，保持纖瘦身材，不時大跳勁舞，性格好動。

長女Yasmine遺傳了媽媽的好身材（IG圖片）

二女張思捷，最愛跳舞。（小紅書）

但最適合加入娛樂圈的小女兒Cayla，開始進入了青春期，暴風式成長，外貌更媲美當年13歲入行的梁洛施，近日她分享跟姐姐一起的跳舞視頻，網民大讚女大十八變，仙氣顏值，加上遺傳了父母的演藝細胞，絕對可以原地出道，隨時青出於藍。

幼女張凱琳激似梁洛施：

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