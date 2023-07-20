Frankie兩綜藝在手封「綜藝之王」　 與AK拍《MIRROR+》變MMA收場

ViuTV推出一系列新節目，包括MIRROR團綜《MIRROR+》、P1X3L、葛綽瑤等人主持嘅《P 3XL 5G上台計劃》、COLLAR團綜《全日制COLLAR學院》、ERROR團綜《ERROR暑期自作業》、以及《夏の競技》、《撞鬼自駕遊》、《幫手預埋我》等節目。

MIRROR再拍團綜，Lokman 表示大家都玩得十分投入，但最想嘅都係去海外拍攝。（葉志明攝）

今日有份主持嘅COLLAR、ERROR、MIRROR成員（Lokman、Ian、Frankie 、Jer、Jeremy 、Stanley）出席記者會，吸引大批fans到場商場5層。Frankie因有兩個節目在手，問他是否已成為MIRROR新一代綜藝王，眾人即時起哄，指他超越Edan ，Frankie 笑言：「有啲壓力，但我會嘗試去保持。」Jer之後補充Frankie 因在團綜一個救全家，所以被封為「英雄輝」，Ian 解釋其實冇所謂特定招式，只是贏在氣勢上。

COLLAR全員出席。（葉志明攝）

難得可以拍團綜，Lokman表示大家都難得地忘我，而他們更一致推舉江爗生（AK）玩得最癲。Lokman 表示：「佢一開都話快啲拍完，點知最後演出咗終極九龍灣MMA，」而受害者「英雄輝」更慘被舉起。其後更公開爭取指要開一輯《MIRROR+番外篇之英雄輝外傳》，由MIRROR 11子對決Frankie 。

Jeremy 為個唱狂操肌，不過他表示因Jer 「走數」，所以自己亦無須騷肌。（葉志明攝）

Ian早前透露生眼挑針，他表示已經康復：「可能因為多咗時間，打完波之後捽眼，我感受到《寵物小精靈》小剛嘅視線，所以人嘅視野好緊要。」Ian 又透露新歌將在下星期推出。