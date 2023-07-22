張致恒「重慶小食」返工好忙碌？　隔籬檔爆又失蹤：做咗好短時間

張致恒（Steven）近日於01娛樂節目《摸杯底》大談近況及婚姻，5年沒有接受專訪的他大爆老婆周期性嗌離婚，又不時數落張致恒他「又廢又懶」，不過最近有網民發現他在一間叫「重慶小食」上班，相中的他雖然面容憔悴，但仍然很專心工作。不少網民亦留言讚他「識去做嘢算係咁」，對他的態度明顯有所軟化。



有網民發現張致恒在小食店上班。（網上圖片）

《01娛樂》前往張致恒工作的「重慶小食」，但就未能尋得他的身影。負責替工的店員阿姐接受《香港01》訪問時顯然知道該小店的另一名員工就是張致恒，她透露當天張致恒並沒有上班。她說：「佢一個禮拜返4日。」記者追問他何時會上班，她也問答：「我係替工嚟，佢返工唔定（時）㗎。」店員阿姐續指該小店每日都是「一更過」，即是每日工時為10小時而是「一腳踼」。

Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

現場可見，小店位於住宅區的商場，顧客以附近住戶為主而且人流頗多。《01娛樂》記者在小食店外觀察，下午時段短短15分鐘內已有5至6組顧客光顧，阿姐可算是做到冇停手。阿姐表示因為見不到張致恒，所以不清楚他的工作情況。

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人流都幾多。（林迅景 攝）

記者續向旁邊賣雪糕的小食店詢問，阿叔直言起初自己並不認識張致恒，他說：「我唔知，我老婆講我先知。」但覺得他工作相當勤快。記者問道，就他觀察所知，張致恒有沒有偷懶時，阿叔就坦言：「冇，佢做嘢OK喎！不過佢係公眾人物冇計啦，哈哈。」之後阿叔還拿向記者展示手機內的影片，高峰時段小店外真的會大排長龍幫襯張致恒。記者問道有沒有街場搵他合照？他回答：「冇。公眾人物搶眼啲啦，唉。」

隔籬舖以賣雪糕，做街坊或學生生意為主。店員阿叔表示，以他所見張致恒工作都算勤怏。（林迅景 攝）

閒談之間，阿叔還大爆其實張致恒上了班沒多久。他說：「做咗好短時間，（一個月都冇），總共返工10日到啦。」他也續說，原來近期已看不到張致恒到小食店上班，他說：「冇返工好耐啦，起碼成個禮拜，上個禮拜已經唔見佢。」