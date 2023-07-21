鍾欣潼與年下男谷嘉誠重現甜劇片段被詬病　網友：她就喜歡壞壞的

阿嬌鍾欣潼近年在內地發展不俗，自從瘦身成功後，人氣更上一層樓，憑藉靚樣圈粉無數，在演技培養真人騷《一拍即合的我們》中也很受男演員歡迎，24歲新人余承恩與31歲谷嘉誠展開激烈競爭。



余承恩（左）與谷嘉誠是兩種類型的男仔。（視頻截圖）

原本阿嬌初初選擇了余承恩做搭檔，但她表示對谷嘉誠印象最深刻，想同了解多一點的演員合作，所以兩人合作《熾道》片段。然而，一開始谷嘉誠就即刻搭著阿嬌膊頭，大叫「美女」，即刻被觀眾詬病「油膩」，緊接著又熊抱阿嬌，再雙收托著她的臉，同阿嬌耳語，將臉靠近阿嬌，想讓阿嬌錫面珠。不過阿嬌並沒有理會，之後谷嘉誠再公主抱阿嬌，二度將臉靠近，讓阿嬌錫面珠，但阿嬌下意識將頭向後退，明顯有些抗拒，更伸出一隻手，不知道是想遮擋定其他目的，最後順勢以擁抱化解尷尬。而彈幕幾乎全是詬病谷嘉誠的表演，表示雖然是重現片段，但他表現得太過，令觀眾大感不適，頻頻留言道：「有些生理不適」、「他有點像個罪犯」、「救命好像控制狂」、「渾身尷尬」、「難得有點耍流氓了」，也有網友表示：「阿嬌就喜歡這種壞壞的男生」等。

阿嬌最後選擇谷嘉誠。（視頻截圖）

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選秀出道的谷嘉誠是內地男團X玖少年團成員，但風評一直不太好，有不少負面消息。其前女友曾爆料他空有一副皮囊，對待女生甚至孤寒，去酒店的錢都由女方支付，且伸手向女生要禮物，兩人分手時，甚至將家中的香皂切開一半帶走，一度成為網友茶餘飯後的笑話，時常被網友揶揄。除此之外，谷嘉誠還是一個大話精，曾謊稱與李現關係特別好，結果全是謊言。而真正導致谷嘉誠口碑跌入谷底的，就是他在綜藝節目中抽水迪麗熱巴，當時谷嘉誠一直將手臂搭在迪麗熱巴膊頭，而女方身穿露膊衫，不太方便，期間即使主持人提醒，谷嘉誠還裝作不知道，引起網友極度反感。

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