林宣妤獲哥哥來港慶祝27歲生日　撞樣台灣男神高大靚仔事業有成

「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後簽約TVB，在劇集《反黑路人甲》及《使徒行者3》中都有不少戲份， 2020年她約滿離巢，回流馬來西亞發展，翌年年初簽約為李澤楷旗下經理人公司首位藝人，更被指有望打造成湯唯接班人！獨自留港發展的Serene，早前迎來27歲生日，日前她的哥哥林家俊（Jason）專程來港為細妹慶生，兩人開心合照，Jason更寫道：「我最最最最最親愛的妹妹生日快樂！Happy Birthday! 哥来香港找你啦。」

林宣妤同哥哥林家俊。（IG@serene_lsy）

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其實Serene早在選美時已被網民盛讚「靚到發光」，雖然最後屈居亞軍，但仍憑着仙氣樣貌及純情形象，深受觀眾喜愛！而Serene哥哥Jason亦高大靚仔，更與台灣男星修杰楷撞樣，據知Jason從事保險業，是百萬圓桌（MDRT）的會員之一，事業有成。

與台灣男星修杰楷撞樣。（IG@lefthere036）

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「大馬女神」林宣妤（Serene）一共四兄弟姊妹，全家都顏值超高。（影片截圖）

除了Jason之外，Serene還有一個家姐及一個細妹，四兄弟姊妹都遺傳了父母的優良基因，顏值超高。家姐Shannon與Serene一樣樣貌甜美，她曾繼細妹之後參加《2017年Astro國際華裔小姐競選》，但在面試時就被評審指體型偏大隻，還要她減肥。雖然Shannon比較「有肉地」，不過眼大大、皮膚白滑的她依然有不少粉絲，還經營了一家禮服店，絕對是又靚又叻女！

Shannon比較「有肉地」，不過眼大大、皮膚白滑的她依然有不少粉絲。（IG@shannonlpy）

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而Serene的細妹林晉妤（Sharon）相比起兩位家姐就更偏向可愛一些，擁有一雙長腿及苗條身材的她，更經常以背心短褲示人，加上甜美的笑容，也是靚女一名！

細妹Sharon偏可愛一些。（IG@s.sharonlim）