乘風2023｜蔡少芬獲粉絲精心打造「芬芬街」　開見面會回饋影迷

內地人氣大型音樂競技綜藝「浪姐」第四季《乘風2023》在昨晚（21日）迎來最終回「乘風之夜」，以謝娜、劉逸雲（Amber）和陳嘉樺（Ella）為首的三大聯創隊伍上演連場精彩對決後，十一個「年度乘風席位」正式誕生，為歷時三個月的「乘風之旅」畫上圓滿句號！向來愛錫粉絲的蔡少芬（Ada）還在錄影結束後馬上趕到下塌酒店與影迷見面，期間更即興開起「小型見面會」，場面溫馨而感人！

蔡少芬（Ada）、陳嘉樺（Ella）、張嘉倪、瞿穎以《絕世舞姬》壓軸登場！（資料照片）

在《乘風2023》最後一次公演上，蔡少芬（Ada）再度夥拍Ella、張嘉倪和瞿穎以《絕世舞姬》壓軸登場，歌曲揉合現代和中樂元素，彷彿帶領觀眾穿梭古今；四位姐姐也搭配剛中帶柔的緞帶舞和扉子舞，一舉手一投足盡顯女性的絕世風華！賽後Ada感性表示：「我在初舞台唱《惜花》就是穿古裝，然後今天成團夜也是穿著古裝，我真的很感恩！第一天我唱《惜花》時，腳都動不了，今天我還可以這樣跳，我真的沒想過！」不過主持人黃曉明卻指觀眾聽不明白，原來「港普天后」Ada錯把「惜花」唸成「西瓜」，再度引爆全場笑彈，果然無負「氣氛擔當」之名！

Ada在《乘風2023》獲頒「年度乘風精神獎」，以肯定其勇於挑戰自我的精神。（資料照片）

經過三輪比賽後，22位姐姐一同獻唱《看得最遠的地方》，除了紀念這個熱血夏天累積下來的深厚感情，也希望藉著歌曲向彼此說聲謝謝！十一個「年度乘風席位」也在全城關注下順利誕生：陳嘉樺（Ella）、謝娜、朱珠、A-Lin、劉逸雲（Amber）、芝芙、美依禮芽、劉惜君、賈靜雯、盧靖珊和龔琳娜！Ada亦憑著勇於挑戰、樂觀自信的態度，贏得「年度乘風精神獎」，對此她坦言十分激動：「我真的沒想過今天可以拿到這個獎，謝謝蒼天！謝謝所有愛我的人！謝謝所有在門口一直在為我吶喊的影迷、歌迷！我真的很感謝每一個愛我的人！我雖然還沒到五十歲，但是我真的覺得這個（獎項）是很大的禮物，好重啊！」

蔡少芬獲粉絲精心打造「芬芬街」。（資料照片）

縱然未能成團，但仍無損Ada的好心情，全因一眾「芬貝」（蔡少芬粉絲名稱）為她精心打造了一條「芬芬街」，路上兩旁盡是她的易拉架和大型橫幅，令Ada不禁直呼感動，錄影結束後她還親身到場打卡，並在微博上載認證短片，答謝「芬貝」支持！稍後她亦趕到下塌酒店與影迷見面，期間更主動安排一對一合照環節，儼如舉辦了一場小型粉絲見面會，盡顯其親民一面！