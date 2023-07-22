張栢芝澳洲被捕獲開心合照　謝霆鋒同在當地網民期待前夫妻合體

謝霆鋒與16歲大仔謝振軒（Lucas）近日現身澳洲墨爾本，連日來都流連在布勒山（Mount Buller）滑雪場，不少當地粉絲都有遇到他們兩父子，更成功「集郵」！日前有網民在社交平台曬出一張與張栢芝的合照，並寫道：「澳洲偶遇女神張栢芝。」相中身穿粉紅色衛衣襯牛仔褲的栢芝，戴着黑超，一身造型十分時尚，雖然已經是三子之母，但皮膚仍白滑緊緻，狀態Fit爆！栢芝更對着鏡頭大擺V字手勢，心情大靚！由於謝霆鋒同Lucas都恰巧身處澳洲，因而惹來不少網民猜測栢芝同前夫謝霆鋒極有可能「世紀同框」！

有網民在澳洲遇到張栢芝。（小紅書圖片）

謝霆鋒與16歲大仔謝振軒（Lucas）近日現身澳洲墨爾本。（小紅書圖片）

栢芝同謝霆鋒在2006年結婚，婚後育有兩子，可惜兩人在2011年離婚收場。離婚後，謝霆鋒與王菲復合，而栢芝就秘密誕下一子，但至今生父成謎。Lucas同Quintus由栢芝照顧，與爸爸極少同框，2019年更一度傳出謝霆鋒與囝囝Lucas關係惡劣，但謝霆鋒隨即透過經理人公司澄清，強調父子關係良好。

栢芝同謝霆鋒在2006年結婚，婚後育有兩子，可惜兩人在2011年離婚收場。（視覺中國）

+ 64

直至上周謝霆鋒與囝囝Lucas現身澳洲時，被當地網民捕獲，更影到他們行街及一起滑雪的畫面，據網民透露，起初Lucas滑雪技術麻麻，但經過連日來被爸爸謝霆鋒親自調教，Lucas已經可以自由地在雪地上滑，有姿勢有實際，似足爸爸，可見兩父子感情深厚，相處融洽。而栢芝今次同樣身處澳洲，不少網民都好奇她的去向，更紛紛留言猜測她將會與謝霆鋒同Lucas匯合，期待這對曾經的夫妻「世紀同框」，不過見定位顯示在布里斯本Rochedale，與謝霆鋒父子身處的墨爾本其實還有一段距離，未知他們會不會趁此行相聚呢？

出席頒獎典禮。（視覺中國）