李嘉欣一家三口維也納聽音樂會　着小背心騷纖腰長腿孖老公打卡

「大美人」李嘉欣（Michele）與老公許晉亨及兒子許建彤（Jayden），近日去了歐洲度假，早前他們去了英國睇歷史悠久的溫布頓網球賽，Michele更在IG大曬同老公的甜蜜合照，玩得非常盡興。而日前Michele一家三口已經轉戰奧地利維也納，有網民在當地偶遇他們，並分享了幾張照片，寫道：「聽音樂會，坐下來一看，左前方是李嘉欣。」

Michele在IG大曬同老公的甜蜜合照。（影片截圖）

有網民在奧地利維也納捕獲李嘉欣一家三口。（小紅書圖片）

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相中所見，Michele同老公及囝囝身處維也納金色大廳欣賞音樂會，身穿牛仔連身裙的Michele打扮簡單仍難掩氣質，素顏示人的她皮膚白滑緊緻，魅力不減。而許晉亨就穿上米白色西裝，12歲的Jayden站在Michele身旁明顯已經高過媽咪。Michele亦有分享旅行點滴，片中身穿Crop Top小背心及短褲的她，大騷纖腰，兩公婆在著名景點聖斯德望主教座堂前留影，又手拖手漫步街頭，相當寫意！近年不時與父母一起出席活動的Jayden長大了不少，稚氣全消，早前他曾曬出自拍照，身穿裇衫同西裝外套的他，戴上黑超Gel埋頭，步入青春期的Jayden還開始長鬍鬚，成熟感滿瀉！

成熟感滿滿！（IG圖片）