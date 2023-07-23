薛凱琪內地錄製真人騷被集郵　豬隊友狂Po相為偶像膠面平反

女星薛凱琪，近年長駐內地發展，又上了《乘風破浪的姐姐3》，成為了不少內地觀眾的偶像，人紅自然是非多，薛凱琪近年經常被指外貌進化，而且面頰兩旁非常膠，演出做戲往往零表情，跟昔日少女時期可謂判若兩人。近日薛凱琪到內地柳州錄製真人騷，有粉絲即場拍下她的生圖，並發文為偶像平反，想不到出現反效果，被指是豬隊友。

薛凱琪近年變得愈來愈靚。（IG圖片）

薛凱琪近年分享的照片，不時被網民垢病，指她外貌跟昔日判若兩人，有膠化的趨勢，情況令人擔心。其實女星發相，往往經過修圖，若然不慎太過重手，出來效果就會假假地，相當普遍。但有粉絲就堅持要為偶像平反，趁薛凱琪在內地錄製真人騷，全程跟拍仲分享薛凱琪的最新靚樣，但零修圖下薛凱琪的樣子，更加令網民嚇一跳。

冇比較就冇傷害，站在何超蓮身旁難免被比較。（小紅書）

41歲的薛凱琪，近日為內地美食真人騷《吃貨達人打卡吧》，在柳州進行節目錄製，同場還有何超蓮、楊迪、段奧娟等藝人，雖然薛凱琪已經超過「四張」，但仍愛作少女打扮，紮著小辮子，穿上淺綠色T恤及牛仔褲，努力擠出少女的可愛表情，感覺有點肉麻，有粉絲全程跟拍偶像，還將薛凱琪的生圖放上「小紅書」，令薛凱琪蠟黃暗沉的面色，疲倦神情盡現人前，粉絲本想為偶像平反，卻好心做壞事。

薛凱琪被指膠樣零表情：

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豬隊友狂Po相為偶像膠面平反：

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