寵愛Pet Pet｜林夏薇演獸醫揭氹狗有一手　與周嘉洛做鬥氣冤家

由林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆等主演的愛情喜劇《寵愛Pet Pet》，將接棒《天龍八部》由7月31日起逢周一至五晚9點半翡翠台播映。劇情故事圍繞資深獸醫金惠婷Paula（林夏薇飾）和動物傳心師汪聲仁（周嘉洛飾）這對鬥氣冤家，金惠婷性格倔擂槌四處辣火頭，汪聲仁觀人於微口甜舌滑，兩人因價值觀不同時有衝突。阿仁因一次意外獲得與金醫生「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，阿仁幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助阿仁解決工作問題，阿仁與金醫生亦因冬甩關係漸生情愫。

飾演動物傳心師的嘉洛，在劇中有不少與小動物對戲場口，除了飾演冬甩的金毛尋回犬Romeo外，亦有貓咪、鸚鵡甚至蛇等，嘉洛受訪時指與小動物合作很開心：「有啲動物真係好聽話、好乖，又識Un吓跳吓舞，見到會覺得成個人都好治癒，佢哋帶到好多歡樂畀大家。」談到與「冬甩」Romeo合作，嘉洛笑言：「冬甩係一個幾調皮嘅拍檔，同佢合作完全冇問題，佢嘅精靈同活力喺鏡頭前完全會展示到！嘉洛續指冬甩疲累時偶爾會扭計：「冇辦法要讓吓佢，始終動物同小朋友控制唔到咁多，要畀多啲耐性，不過我哋成個團隊都好有耐性，薇薇就更甚添啦，佢氹狗有一手！」

周嘉洛同林夏薇喺劇中係鬥氣冤家、成日嘈交！

但佢哋之後會愈行愈近、漸生情愫，而佢哋嘅「紅娘」就係冬甩。

劇中水火不容的二人，現實生活中卻是糖黐豆：「同薇薇合作好順利、好舒適，大家默契度好高，基本上係零意見分歧，成套劇都冇真係好過份！同佢喺現場好多時都係嘻嘻哈哈、打打鬧鬧，佢照顧人方面都好好，有時食飯飲水佢都會提我。」

由於冬甩佔戲甚重，監製Andy為冬甩挑選「配音員」時甚為謹慎，既不想太卡通、亦希望帶點童真；結果經過多番Casting仍未能找到心水聲音，最終在演員兼資深配音員蕭徽勇建議下，選擇了在《愛．回家之開心速遞》中飾演池子孝的阮政峰，Andy更大讚阮政峰表現「恰如其分」。阮政峰在第二季《好聲好戲》中曾與蘇韻姿拍檔聲演，精彩表現在當時已獲不少讚賞；今次是政峰首度挑戰正式配音，Andy專誠找來資深配音員黃鳳英在政峰錄音首日全程從旁指導，鳳英姐亦爽快答應Andy請求；而蕭徽勇一有空亦會探政峰班並給予意見，相當有愛。

政峰受訪時坦言配音初期感到迷惘，他說：「對於我嚟講要拎走晒肢體動作同表情，淨係靠把聲去演繹係有難度，好彩有鳳英姐同埋蕭徽勇幫忙，同埋監製喺現場親自指導，所以都好快上手。」講到為冬甩配音，政峰說：「大家一致認為唔好扮BB聲，所以都盡量似番自己把聲，但就比較Hyper啲。我自己都好鍾意配音，同埋都好多謝前輩畀咗電影試音機會我試，希望有機會中啦！」