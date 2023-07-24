王浩信自爆7歲就想入行做藝員？ 竟遭爺爺反對：唔要個孫做茄喱啡

陳敏之的個人YouTube Channel《Chi Chat》最新一集請來好友王浩信擔任嘉賓，除了大談兩人的相識經過亦談及王浩信演藝之路。

陳敏之的個人YouTube Channel《Chi Chat》最新一集請來好友王浩信擔任嘉賓。（片段畫面）

敏之提到兩人首部合作就是在《富貴門》中飾演情侶，及後到《溏心風暴3》飾演姐弟，令兩人現在的感情亦情同姐弟。講到兩人在《富貴門》曾與羅嘉良合作，王浩信表示早前在北京都有與對方交流過，更大讚當時拍劇即使作為前輩，羅嘉良亦非常樂意去教導後輩，是一個非常有實力的前輩。

兩人首部合作就是在《富貴門》中飾演情侶。（片段畫面）

兩人情同姐弟。（片段畫面）

提到當初如何入行，王浩信透露自細就很喜歡畫畫，亦沒想過自己會當演員，但後來有段時間因為覺得四大天王好有型而慢慢開始喜歡唱歌。加上當時只有7、8歲的浩信很期待能參與兒童節目《閃電傳真機》，發現TVB有兒童藝員訓練班後便立即報名。可惜當爺爺發現後，立即將報名表格撕掉並說：「唔要我個孫做茄喱啡！」所以當時就打消念頭。直至20歲因朋友介紹，在Neway選拔中被看中才正式出道成為歌手。

王浩信表示細個覺得四大天王好有型，而慢慢開始喜歡唱歌。（片段畫面）

當時自己想當兒童藝員，但竟遭爺爺反對。（片段畫面）

陳敏之提到王浩信分別在2017及2020年奪得兩次視帝，不過王浩信就分享曾在那段時間感到很迷失，更不斷思考究竟做戲、人生及成就是為了什麼：「以前會好想攞獎嚟證明自己，攞完自己發現原來畀自己快樂個感覺唔係好大。」當時只顧想著要奪獎，後來發現做人的快樂源於給予，所以現在演戲的心比起以前更加單純，拍戲就是想哄觀眾開心。