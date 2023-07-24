《奇幻潮》第四度重播　《四人歸西》曾是70後港人童年陰影

TVB於2005年的懷舊節目《奇幻潮》又重播！節目由鄭伊健及羅敏莊擔任主持，講述了22個詭異故事，以及觀眾分享自己對不可思議事件的經驗。當年《奇幻潮》一出之後十分受歡迎，所以就算相隔了將近18年，分別在2014年、2016年及2018年重播三次也好，到2023年7月23日第四度重播不斷翻「loop」也好，《奇幻潮》重播也依然成為話題。



《奇幻潮》又重播。（電視截圖）

其中一個最有話題性的單元，一定就是「四人歸西」。《奇幻潮》版本單元故事由鄧健宏、唐詩詠等出演。「四人歸西」遊戲為一個都市傳說，傳說要在陰年陰月陰日陰時打麻雀，並依照約定一齊打「西」。節目故事更「加料」，4人一同打「一筒」，意即是「一同歸西」。不過牌局結束後，一系列詭異的情況就開始發生在他們身上，有人見到滿是鮮血且逐漸縮窄的電梯，有人浸浴時被毛巾蒙面，及鏡中見到自己做出自殘行為等。

未睇過嘅朋友一定要睇。（《奇幻潮》截圖）

這個版本的故事其實流傳已久，早在70年代《歡樂今宵》就已經出現了短劇《幻海奇情》，其中也有《四人歸西》，而《四人歸西》講的故事就正正是這個4人打麻雀故事。

舊版本《四人歸西》仲正。（截圖）

《四人歸西》故事內容差唔多，仲多咗種懷舊味。（截圖）

《四人歸西》中，由女演員白茵飾演的成嫂，跟三位雀友打麻雀，而三位已經連續打出了三隻「西」，亦警告成嫂不要再打多一隻四，不然就會撞邪。但成嫂為了叫糊不信邪，依然決定將第四隻「西」打出，繼而下家再打一隻「一筒」，變成了「一同歸西」。不過故事到這個地步並沒有一同歸西，而是除了成嫂外，三名雀友都因交通意外離世，留下了成嫂一個。

YouTube有《四人歸西》。（截圖）

以前啲靈異片特別好睇。（截圖）

成嫂當晚就發了一個惡夢，夢中她重回到那天打麻雀的場景，正在猶豫應否將那隻「西」打出，在這個時候另外三位雀友化成了恐怖的樣貌現身於牌中，並說要在今晚12點捉走成嫂，嚇得她大叫而醒來。醒來了，為了讓自己定驚，她留下了老公（劉丹飾）來陪自己，約了其他雀友打牌也推到12點後，務求令自己安然渡過12點。可能因為有懷舊感的關係，所以《四人歸西》這個70年代版本，比起近代版本更為恐怖。