張致恒冇喺小食店返工　原來要北上登台唱歌仲上IG搵品牌借衫

張致恒（Steven）早前於01娛樂節目《摸杯底》接受訪問，他當時指自己已經5年沒有接受專訪，大談近況及婚姻生活。而他的老婆雯雯不時亦在社交平台大呻他「又廢又懶」，負面新聞不斷，但最近就有網民發現他在一間小食店上班，希望他會改善被稱「又廢又懶」的形象。

張致恒憶起當街被路人鬧「渣男」。（節目《摸杯底》）

有網民發現張致恒在小食店上班。（網上圖片）

早前《香港01》就到訪Steven工作的小食店，但未能見到他的身影，而店員接受訪問時則指Steven上班不定時，但一星期會上四天的班，而旁邊賣雪糕的小食店店員就指Steven上了班沒多久，一個月都還未到，但最近一星期都不見他上班。原來日前書展時Steven被拍到一拖三與兒子們玩樂，以慈父形象求「洗底」，最近開始有網民指Steven終於肯「扚起心肝」做個負責任的爸爸。

1拖3。（網上照片）

今日（23日）Steven於社交平台上載了一張與兒子的合照並寫下：「有冇牌子可以借衫29號去上海唱歌？」原來在小食店見到不他上班的原因是因為他要到上海登台唱歌，見他積極為生活進行改變，亦是一件好事，雖然雯雯的社交平台已經轉做收費制，但不能長期依賴此方法，始終要Steven負起責任賺錢養家。