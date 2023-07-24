張頴康否認有意離巢　已完成續約工作排到下年：公司畀好多機會我

無綫電視（TVB）最近有多名藝員決定離巢，早前傳出加入TVB 17年的張頴康不打算續約，但昨日（23日）就有報道傳出消息指張頴康已經完成續約TVB。

早前傳出加入TVB 17年的張頴康不打算續約。(ig@cheungwinghong)

曾有報道指張頴康因為多年來都未能躍升男一而心灰意冷，一度產生離開TVB的念頭，現時為《逆天奇案2》進行拍攝工作的他亦只剩下《妳不是她》還未播出，再加上早前太太麥雅緻公開表示支持他的決定，令他的離巢消息更言之鑿鑿。

但他早前接受傳媒訪問時就說不知道為什麼會有這樣的傳聞：「我點會唔簽（TVB）。」張頴康更指與TVB沒有談很久就已經續了約，而且TVB給了他不少的機會，除了手上的《逆天奇案2》外，之後亦會有新劇開拍，檔期也排得滿滿，所以怎麼會不續約呢。

張頴康除了手上的《逆天奇案2》外，之後亦會有新劇開拍，檔期也排得滿滿，所以怎麼會不續約呢。(ig@cheungwinghong)

張頴康由2006年已加入TVB至今，他參演過不少的劇集及演出過不少經典角色，由跑龍套開始至奪得「飛躍進步男藝員」獎後，才躍升至男二的位置。他演出的經典角色包括：《回到三國》的范根、《一屋老友記》的三寶、《逆天奇案》的，Marco、《痞子殿下》的范壯龍，都為他得到不少掌聲。

張頴康於2016年勇奪「飛躍進步男藝員」。

張頴康呢個「木獨樣求婚」都幾令人印象深刻。

點撃睇下張頴康喺唔同嘅劇入面嘅角色：