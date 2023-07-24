艾威復婚後首次為太太慶生曬恩愛　高級餐廳食飯送百合唔再鬧交

現年64歲的實力派演員艾威與太太陳美玲（Lisa）2021年宣布離婚，後於去年底一齊參加內地真人騷《再見愛人2》，Lisa對艾威處處體諒包容，艾威見到對方生病亦大感心痛，並承諾不離婚，逐漸解開心結，決定和好並共度餘生。

艾威因為陳美玲破壞協定而決定離婚。（影片截圖）

艾威和Lisa復婚後，近日罕有在鏡頭後曬恩愛。日前艾威為Lisa慶祝生日，是兩人復婚後艾威首次為太太慶生，兩人到中環高級餐廳食飯，艾威將慶生照擺上社交網。艾威同Lisa同樣穿上白色情侶裝，兩人細細品嘗紅酒，Lisa手持生日蛋糕，蛋糕上寫上「生日快樂」的英文祝福語，Lisa手捧粉白色玫瑰花笑逐顏開，認真識冧老婆。

艾威同太太Lisa結婚多年。（網上圖片）

艾威受訪表示今次特地帶Lisa到回憶中的餐廳慶生，他說：「呢間餐廳我哋第一次幫襯係喺我哋第一次去拉斯維加斯嗰陣，二十幾年前喇。」他表示照片中的玫瑰是由粉絲所送，「我送嗰紮百合喺屋企，因為好大紮。」艾威已同Lisa回復同居生活，他自言同以往沒太大分別，也沒再鬧交，艾威搞笑稱是年紀大了，「冇氣再同佢鬧交。」Lisa曾因患子宮癌動過三次大手術，今從近照可見她氣色不俗，精神奕奕，艾威受訪表示好友苑瓊丹介紹針灸師給Lisa，一星期針灸兩次，加上愛情滋潤，故狀態Fit爆。

艾威復婚後首次為太太慶生大曬恩愛：