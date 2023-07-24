METOO｜大牙自爆遭民事撤告　黑人反擊原來轉告刑事

台灣藝人周宜霈（大牙）上月底在社交平台曾遭陳建州（黑人）性騷擾，指控他於2012年時二人來港工作期間，黑人闖入其酒店房從後環抱，又不停叫她與自己發生關係。大牙表示當時已經多番拒絕，但黑人仍不死心，要求大牙親他的嘴，大牙又節錄了大量當時與黑人的對話。黑人隨後已經透過律師發聲明，直指「周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」並保留依法追究相關法律責任之權利。

2012年大牙跟隨當時老闆黑人來港拍節目，她上月突然撰長文指當時曾遭黑人性騷擾。

及後黑人與范范再發聯合聲明，表示對大牙「惡意造謠零容忍」，於6月28日向台灣台北地方法院提起民事訴訟，要求大牙賠償當事人新台幣壹仟萬元，同時亦要大牙於臉書刊登道歉啟事。之後大牙發文表示不怕被提告，稱要與黑人法院見。

黑人與范范結婚至今12年。(ig圖片)

事件過去接近一個月，今日（24日）再傳來最新消息，大牙在社交平台發文表示黑人及范范已經撤告。大牙於社交網發文表示：「過去快一個月的日子裡，因為挺身而出的me too事件，我成為了這波運動裡第一個被起訴的受害者。吃不下飯，睡不著覺，必須求助身心科和心理諮商，這一路上我遇到了很多好人，家人、朋友、律師、醫生、工作夥伴們、連路人認出也都大方的叫我加油，其實我都蠻不好意思的。這份不好意思是我不知道我揭開傷疤送出的勇氣後面，需要承擔這麼大的壓力，連不認識的人都要替我擔心，今天收到了法院寄來的撤回起訴通知，相信事實是不容挑釁的，先謝謝所有願意相信我的您們。再謝謝願意站出來幫助我對抗這一切的您們，是的，我不是一個人，每位受害者 妳(你)也都不會是一個人，#METOO。」

大牙自爆黑人撤告。 (fb@大牙)

隨後台媒向黑人查詢事件，黑人透過經紀人回應表示，原來是撤回民事訴訟，轉為刑事訴訟，「本人不佔用及利用大眾資源，一切聽從律師的建議，已提出刑事告訴。」

大牙曬出民事撤告書。(fb@大牙)

陳建州、范瑋琪聯合聲明內容：