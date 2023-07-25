慎入｜52歲顏仟汶緊急就醫猶有如悸　「有一刻諗我會唔會"死"?」

憑《一舞傾城》飾演媽媽生「Mary姐」再受注目的顏仟汶，日前參加《中年好聲音2》海選後北上工作，未料到竟遇險：「有一刻心內出現，我會唔會"死"? 」



顏仟汶不時到內地商演。（顏仟汶FACEBOOK）

《一舞傾城》顏仟汶飾演媽媽生「Mary姐」。（劇集截圖）

顏仟汶人在東莞更新社交網，上載多張照片，只見她身體各處佈滿大大小小一撻撻紅疹，相當密集。她猶有如悸表示：「經歷8小時抓爛身的一個晚上，回想返都幾恐怖！昨晚02:30左右，手腕，眼睛，小腿全部一粒粒，以為比（畀）野（嘢）咬，去沖涼，塗藥膏，再瞓！8點多痕醒，發覺耳背，頭頂都開始痕！全身都好多，覺得不妙！9:00終要入急症（虎門濱海灣中心醫院），醫生一睇，都無問食過乜，就話"藥物敏感"（因為我出的疹是一粒粒圓圓的，好似蚊咬，全部關節先出，跟住再散全身） 佢話：你咁都忍到？跟住即刻隊都唔洗（使）排，吊針+打patpat針+食藥，吊完都無好轉，再去問醫生，佢話一般的敏感半小時就見效，但藥物敏感有些人3,5,7天都唔散。」

顏仟汶早前參加中年好聲音2海選。（顏仟汶FACEBOOK）

顏仟汶突然全身起紅疹，連雙眼都不例外。（顏仟汶FACEBOOK）

突然其來痕癢無比令她相當心寒，更不禁表示：「今早突然覺得生命真係好脆弱！有一刻心內出現，我會唔會"死"? 解說食左（咗）乜野（嘢）藥：家庭醫生傷風感冒咳 / 情緒科的💤藥，兩個醫生都睇左（咗）好多年，亦從來未試過對藥敏感的，昨晚想早點睡，見感冒又翻起，有咳，就兩份一齊食，跟住就出事喇😑我仲未想死住🤭，所以我應承自己同大家，以後我會小心的😙😙」