黎耀祥食排檔與街坊打成一片　內地網民激讚港星一原因贏內娛明星

曾三度奪得無綫視帝，現年59歲的黎耀祥 (祥仔) 近年主力北上發展，拍劇、拍電影、參演綜藝節目以及直播帶貨等，密密搵真銀。他的太太Julia（梁耀蓮）亦做「跟得夫人」，隨老公北上貼身照顧。為了方便工作，祥仔更已在中山置業，夫妻倆目前正長居當地，且已融入了內地生活，閒時四處遊山玩水，日子過得相當愉快寫意。祥仔亦經常在抖音拍片同大家分享他的生活日常，更新近況。

祥仔與老婆目前正在內地居住。(影片截圖)

祥仔日前再次拍片中山美食，寫道：「中山第一餐宵夜，吃好的」片中可見，祥仔與到了當地一個街邊大排檔食宵夜，一身街坊打扮的他就如普通市民一樣，坐在其中一桌用餐，沒有任何特別待遇。他就置身在人群眾中，享受着成枱美食。祥仔在大熱天時食豬骨粥，食到流晒汗，但他毫不介意在這種環境用餐，還笑言：「如果呢度有埋空調真係無得頂啊」。

祥仔介紹中山宵夜美食。(影片截圖)

而祥仔在該大排檔食宵夜期間，當然也有被不少市民認出，並上前要求合照集郵。祥仔亦有求必應，逐一與他們影相，甚至閒聊幾句，盡顯他親民友善的一面。一眾網民都大讚祥仔是真貼地，完全沒有明星光環，實實在在地融入地道生活。有網民表示：「沒有去拍照的話，我可能也認不出來，因為我們並不知道香港演員會坐喺我們隔離食宵夜」、「誰也想不到一個明星會這麼低調在大排檔吃宵夜，你不拍出來估計沒人會留意到，所以港星真是很親民」、「港星當演戲是職業，沒有架子，很值得欣賞，不似內娛的明星自覺高人一等」。

祥仔試過自備器皿去買粥。(影片截圖)

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