林夏薇曾擔心劇中姊弟戀　同周嘉洛拍戲感覺似學生妹

視后林夏薇今日（25日）出席無綫新劇《寵愛Pet Pet》之「Donut & Friends」宣傳活動，她接受《香港01》訪問時透露今次飾演的角色是獸醫：「自己演獸醫，所以好睇唔慣啲人遺棄狗，好真誠咁分享對於狗狗嘅治療方案，可能因為咁樣性格比較孤僻，一心只諗啲動物。」林夏薇指今次劇集有好多感情線，分別同周嘉洛，黃子恆和招浩明。被問到那一條感情線合作最深刻，她説：「周嘉洛，因為我哋係劇中水火不容，後來變成歡喜冤家，慢慢互相改變。」

林夏薇今日（25日）同周嘉洛出席無綫新劇《寵愛Pet Pet》宣傳活動。（張祖銘攝）

林夏薇新劇獻出第一次演姊弟戀，大感新鮮。（張祖銘攝）

提到最想打的藝人竟然是周嘉洛，她笑稱一直以來拍劇從來未試過與男演員打鬧，恍如中學生階段的模樣。有關新劇的題材是姊弟戀，她説：「生活上自己沒有接觸過，第一次接觸，一開始拍嗰陣時會擔心，都唔知可唔可以夾得來，估唔到咁有默契，好有火花！」提及過往姊弟戀的經驗問題，她坦言通常接觸的對象都是比較成熟穩重，就算是身邊的朋友男女都被她年紀大。她笑稱這套電視劇是甜寵劇，並表示：「近幾年拍的電視劇都是正劇為主，她說藉着這次機會享受姊弟戀的感覺。」

林夏薇預告新劇有感情線好多。（張祖銘攝）

林夏薇興奮表示事隔多年，終於能夠參與新劇插曲。（張祖銘攝）

林夏薇笑稱現實中沒有嘗試過姊弟戀。（張祖銘攝）

講起寵物，她分享自己有養三隻狗，不過它們沒有在劇集中出現。提起劇集插曲，她興奮表示自出道至今只推出過兩首歌，這次終於有機會寫一首歌送給愛犬，參與演唱劇集的插曲！