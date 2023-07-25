寵愛Pet Pet｜與林夏薇相差8歲演姊弟戀　周嘉洛：磨合得好好

周嘉洛今日（25日）出席無綫新劇《寵愛Pet Pet》之「Donut & Friends」宣傳活動，接受《香港01》訪問透露所演角色：「今次演心理治療師，透過觀察力去了解主人與動物之間啲問題，導向雙方改善問題嘅根本。係屬於一個圓滑嘅人，識得睇人地眉頭眼額！」眾多參演的演員指他「氹狗有一手」，他說：「呢啲都係一般嘅伎倆嚟嘅啫，攞佢哋嘅注意力，係主人面前施展魔法俾啲嘢食佢哋，都係一個行醫嘅方法，雖然方法比較鬼鼠，但係都係work嘅！」

周嘉洛今日（25日）與一眾演員出席新劇宣傳活動。（張祖銘攝）

周嘉洛坦然同林夏薇演情侶，感覺完全零違和感。（張祖銘攝）

提到林夏薇早前指最想打的劇中男演員就是周嘉洛，他笑言：「呢啲係我哋私人恩怨，其實身處拍戲現場都好有默契，開工嘅情況底下，基本上完全冇鬧交，都可以夾到。」他又指其實林夏薇成日都想打他，是因為自己廢話連篇。

周嘉洛新劇飾演心理治療師。（張祖銘攝）

新劇的預告片段釋出，有不少網民對於他與林夏薇演情侶，感覺年紀差別大，仿如「姊弟戀」。對此，他表示：「太誇張喇呢個說法，佢其實係我面前都唔算係姊弟，原因係因為佢冇特別照顧我或者擺出前輩嘅態度。我同佢磨合得好好，好似差唔多年紀嘅普通朋友咁樣，真係得啖笑，我哋相差八歲，點樣生到個仔！」

周嘉洛坦誠現實中有試過姊弟戀。（張祖銘攝）

提到今次挑戰姊弟戀的角色，他坦言現實中有試過姊弟戀的經驗，同時大讚林夏薇可以帶佢入戲，並表示：「大家喺劇中查案好投契，感情戲好信任佢。」至於目前其他工作安排，他分享拍完《羅密歐與祝英台》及《痞子無間道》之後，現時在拍《愛回家》。

周嘉洛劇接劇冇停手。（張祖銘攝）

周嘉洛現時在拍《愛·回家之開心速遞》。（張祖銘攝）

講到最近有傳許家傑被爆狠飛林淑敏，與李芷晴戲院密會蒹撐枱腳的報道。他回應：「早兩日宣傳好似有聽講過，我記得嗰日好似喺戲院撞到佢哋，佢哋係一大班朋友。當時我同朋友睇緊另外一齣戲，不過我冇詳細睇過報道，可能報到出嚟果一日並唔係同一日！」他笑稱其實同行嘅演員經常都會相約聚會，這是很正常的事情！