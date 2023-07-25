寵愛Pet Pet｜陳庭欣演失婚闊太　鸚鵡有份拍：好驚人教佢講粗口

今日（25日）陳庭欣出席無綫新劇《寵愛Pet Pet》之「Donut & Friends」宣傳活動，她接受《香港01》訪問透露所演角色：「劇中我飾演嘅係失婚嘅闊太，機緣底合下認識徐榮，佢係一個寵物診所嘅老闆，最初佢以為我會投資落去舖頭，所以大獻殷勤，可以話係歡喜冤家！」

今日（25日）陳庭欣與徐榮出席新劇《寵愛Pet Pet》之「Donut & Friends」宣傳活動。（張祖銘攝）

陳庭欣透露劇中飾演嘅係失婚嘅闊太。（張祖銘攝）

提到今次劇中自己所養的寵物有否亮相，她表示：「我嘅狗仔嗰陣時太肥啦！監製話冇角色啱佢，所以冇參與到，希望開第二輯嘅時候，咁健美嘅身形應該可以嘅！」她又透露不過自己的鸚鵡有參與其中，並表示：「拍攝嘅時候好驚工作人員會教我隻鸚鵡講粗口。好驚好嘅唔學壞，壞嘅就學晒，唔想第一隻鸚鵡見到人就第一時間講粗口！」她笑稱自己教養狗仔的時候，鸚鵡會學習她的口吻及參與其中。

陳庭欣表示狗仔冇參與到新劇。（張祖銘攝）

《思家大戰》第三季最新一集中，她在節目分享遇到暴露狂的時候會一錘打他。她接受訪問重提則表示：「如果在現實之中見到的話，打去露體嘅位置好似唔合衛生，淨係純粹嗰刻諗到嘅答案就答。」

陳庭欣指自己的鸚鵡有參與其中，勁驚工作人員教佢講粗口。（張祖銘攝）

陳庭欣興奮表示早前親自去支持偶像郭富城澳門演唱會。（張祖銘攝）

講到早前放假，她興奮表示親自去支持偶像郭富城澳門演唱會，並表示：「我鍾意咗佢好耐，佢上次嚟TVB嘅時候，我企到最前一排，不過今次就冇機會集郵。」她笑稱其實上次在公司已經有幸跟郭富城合照一次，已經心滿意足！