Anson Lo邀阿Sa合唱《多謝失戀》　唱功震撼網民被封「兩代魔音」

MIRROR人氣成員Anson Lo（盧瀚霆）昨晚（25日）在亞博舉辦第三場歌唱，前輩阿Sa（蔡卓妍）驚喜現身任嘉賓，阿Sa一身黑白色打扮型格Look出場，同Anson Lo合唱《女人味》，又拖手合唱《多謝失戀》。Anson Lo笑謂是阿Sa粉絲，兩人在台上擁抱，阿Sa仲講笑話要幫Anson Lo換衫，Anson Lo搞笑指好驚險。

Anson Lo開騷，昨晚嘉賓為阿Sa。（林得懿 攝）

阿Sa和Anson Lo合唱富有新鮮感，不少神徒都大讚兩人合唱有睇頭，不過兩人的唱功卻飽受爭議。從片段可見，阿Sa演唱《女人味》時發揮尚算穩定，而唱到《多謝失戀》時就似乎不夠氣，不時走音。

兩人合唱《女人味》和《多謝失戀》。（林得懿 攝）

有討論區網友發文表示，兩人表現都好麻麻，認為Anson Lo走音兼口齒不清，「估唔到Anson Lo連唱Twins啲歌都走音，阿Sa就不嬲都咁難聽」、「唱低咗幾度啫唔係走音嘅，但阿Sa唱自己嘅歌都句句走音，一係拖咗拍子，真係保持到一貫水準」、「難聽到，阿Sa開口第一句就」、「兩代魔音 好似聽緊二胡同中胡合奏咁」、「兩個個key完全唔X夾」。

兩人被指唱功一般。（林得懿 攝）

另外亦傳出今晚尾場嘉賓為陳慧琳（Kelly），兩人5月曾齊現身沙田馬場任「冠軍賽馬日」表演嘉賓，Anson Lo曾做過Kelly Dancer，更獲對方大讚專業。

,Kelly大讚Anson Lo專業又可塑性高。（葉志明攝）

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