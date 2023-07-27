劉愷威陪小糯米成長竟被鬧　圈中6位單親好爸爸魏駿傑終身不娶

楊幂與劉愷威在2018年離婚，結束5年婚姻，二人的女兒劉苡馨（小糯米）一直都是共同撫養。不過，小糯米從小到大都幾乎由劉家照顧，劉愷威亦時常陪伴女兒左右。近日兩父女更前往加拿大遊玩，不時被網民偶遇，更大讚小糯米有禮貌。對於劉愷威和楊幂對女兒截然不同的態度，惹來網民責怪楊幂未有盡母親責任，但亦有網民大罵劉愷威利用女兒上熱搜，打造好爸爸形象。其實圈中亦有不少像劉愷威一樣稱職的單親好爸爸，讓我們數一數吧！



網友早兩日在尼亞加拉大瀑布偶遇劉愷威與小糯米。（網絡截圖）

秦沛

78歲的秦沛，出名是絕世好爸，其女兒姜麗文及兒子姜文杰同是圈中人，一家三口感情非常好。秦沛與中日混血兒太太梁盛子，因文化差異、個性不合而離婚。當年秦沛為了爭一對子女撫養權，好讓兩兄妹可以一同成長，不惜傾家蕩產，將大部分資產送給前妻，然後父兼母職湊大兩兄妹。問及此段往事會否感到辛酸時，秦沛曾稱：「這是自己的選擇，不辛苦，只能說很老土的說話，眼淚在心裏流。」姜麗文一直感激爸爸秦沛的偉大付出，多年來都很感恩爸爸的愛護。

一家三口好幸福。（IG@lesleychianglove）

林子博

前TVB娛樂新聞台主播林子博的太太董燕君（Shirley）於2020年因癌症平滑肌肉瘤病逝，自此林子博成為單親爸爸。他曾講道：「我向太太承諾，我不會讓我們的孩子渡過一個難受的生活，不會讓他們學壞。我會讓他們知道，即使身處單親家庭，也可以在幸福的環境下成長。」他於2021年帶同一對子女移民英國，經歷過不少挫折，最近他更帶一對仔女回港拜祭太太。

林子博指自己錯過了一對子女成長寶貴時光。（林子博Facebook）

子博為了遵從亡妻的遺願，要好好栽培一對子女以及離開傷痛之地而決定移民英國。（林子博FB圖片）

八両金

曾因在亞洲金融風暴期間投資股票失利而頓陷困境，使妻子離他而去，剩下他和一個兒子。八両金經歷破產、失婚，既要獨自撫養八両仔（葉小霆），同時又要供養年邁母親，確實不容易。他指當時早上帶兒子返幼稚園，晚上則帶著兒子到內地工作，一直默默耕耘，堅持「不借、不賒、不行歪路」，咬實牙關養大兒子。父子二人相依為命多年，感情深厚。近年多在內地發展的八両金，不時都會與兒子一同出席活動，二人同台總會成為全場焦點。

小時候的八両仔非常可愛。（八両金微博圖片）

八両金目前專注在內地發展。（八両金微博圖片）

父子感情非常好。（八両金微博圖片）

韋家雄

韋家雄和前妻育有一子，跟前妻離婚後，獨力做單親爸爸，對於他堅決要做個負責任的男人，皆因其父當年因婚外情拋棄了全家，自己不想成為這樣的人。於是他便擔起重責，以廣告攝影師的收入將兒子撫養成人。

單親爸爸。

2018年再婚。（資料照片）

魏駿傑

魏駿傑當年狠飛滕麗名，更被冠上「賤男」之名。他在2008年與比他年輕20歲的張利華結婚，婚後誕下女兒Jessica，之後二人屢傳婚變，直至2020年宣布離婚。離婚後，魏駿傑獨自撫養女兒，並謂無時間再結識另一半，因每天照顧女兒起居飲食，一日煮足三餐，更要教她做功課及溫習，時間已經用盡。魏駿傑父兼母職，與女兒相依為命，又將女兒照顧得無微不至，女兒亦相當愛錫爸爸，魏駿傑曾透露：「女兒曾經跟我講，她將來結婚後都要跟我一起住，若老公不願意跟我住，她說寧願不嫁，擔心沒人照顧我。」他更決定終身不娶，全心全意做「單親爸爸」。

當經的一家三口。（微博：＠魏駿傑Marco）