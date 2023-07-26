NU’EST崔珉起出道11年首進軍韓劇界　與羅人友拍《等待了很久》

全新懸疑犯罪韓劇《等待了很久》今晚首播，由7月26日起逢星期三、四在「黃Viu煲劇平台」上架，劇情講述鄉村刑警吳真城（羅人友飾）和弟弟吳振宇（崔珉起飾）在「宇進」小鎮過著極其平靜的生活，某天振宇卻被指認為連環殺人犯！為了替摯親洗脫嫌疑，振尚加入特別調查小組，並與檢察官高英珠（金智恩飾）、車英雲（權律飾）攜手展開調查，此時弟弟卻遭到黑色勢力的迫害；振尚也在追查案件的過程中，發現了驚人的家族秘密。

羅人友飾演吳真城。（黃Viu）

《等待了很久》由「新晉男神」羅人友和「初戀系女星」金智恩主演，近年二人分別在演藝圈大放異彩，前者透過Viu Original原創韓劇《月升之江》和《魔咒的戀人》嶄露頭角，後者則憑藉《黑色太陽》和《Again My Life》人氣急升，兩位影壇新貴在《等待了很久》首度合作，並首次挑戰刑警及檢察官角色，令人期待。

「初戀系女星」金智恩主演《等待了很久》。（黃Viu）

《等待了很久》由Viu Original原創韓劇《Again My Life》導演韓哲秀執導，大部分演員包括金智恩、裴宗玉、李奎翰、鄭尚勳、金姬貞和崔光一均曾演出《Again My Life》，因此今次這套劇可說是重聚之作；而羅人友和裴宗玉則繼《哲仁王后》後，時隔兩年半再度合作。

《等待了很久》由Viu Original原創韓劇《Again My Life》導演韓哲秀（右二）執導。

此外，入行十一年的前男團NU’EST成員崔珉起（REN）更獻出他的「第一次」，宣告透過《等待了很久》在韓劇界正式「出道」！過去他曾客串韓劇《田禹治》以及演出數部網劇和獨立電影，但今次卻是首次在韓國電視劇正式亮相及擔任配角。早前他更在粉絲見面會上親自預告參演劇集的消息，獲得了熱烈迴響，而劇中飾演吳振宇的他，將改變哥哥吳振尚的命運，二人的兄弟情也是劇集的一大看點。

除《等待了很久》外，香港觀眾亦可免費收看《仙女榴槤》、《奇蹟的兄弟》和《陌生人》等人氣韓劇。