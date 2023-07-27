動漫節2023｜重溫近年青春可愛兼性感Showgirls　每位都博到盡！

動漫節2023｜《香港動漫電玩節2023》將於7月28日（星期五）舉行，現場除了睇模型之外，對「龍友」來說焦點肯定是攤位的Showgirls、出席的嘉賓以及入場的Cosplayers。根據以往經驗，某遊戲大廠都例必有一大班青春可愛兼性感的Showgirls撐場，以下立即重溫上兩年動漫節的盛況！



在《香港動漫電玩節2022》位於Playstation攤位的有Carrie仔（賴嘉賢），值得注意的是她在4年前就已經做過Playstation Girl，之前又與ERROR成員保錡有過一段情，難怪熟口熟面。

動漫電玩節2022 Playstation Girl（資料圖片）

然後，場內較為熱門的「景點」，應該就是Monster攤位的三位Showgirls，身材高䠷又穿得火辣，與場內其他走可愛風的showgirls完全不一樣！

「Monster Girls」陳明曦（Winnie）、葉凱琪（Mandy）和Heidi Lau。（資料圖片）

除罩之後一睇，真係靚女嚟。（葉志明攝）

「Monster Girls」陳明曦（Winnie）、葉凱琪（Mandy）和Heidi Lau。（網上圖片）

另外於攤位打碟的兩位DJ，DJ西童和DJ Zoie（蘇小小），也是「龍友」長駐的景點之一，但驟眼睇大家都沒有心情聽歌就是了...

99%圍觀嘅人都係影相。（資料圖片）

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另一個比較有特色的Fistatue攤位坐落於F21e，同樣是「龍友」聚腳點。這間專造雕像玩具的廠商首次參展就邀請了5名Showgirls助陣，十分有睇頭。

有索女嘅地方就有「龍友」。（資料圖片）

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《香港動漫電玩節2021》有「網絡女神」樂宜（Lokyii）更在攤位打碟，吸引了不少「龍友」到場影相聽音樂，非常墟冚！

DJ樂宜（Lokyii）打碟吸引到不少「龍友」。

揀邊個好？樂宜，莊韻澄，Suki ，安希婷，Mini Lau，葉凱琪，劉海琦。

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另一廂，XBOX攤位亦有四位本地美女擔任Xbox Girls，包括Zoe So（蘇小小）、伍倩彤（Gillian）、Serena Ng首日開幕仲有Renee李蔓瑩：