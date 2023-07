視帝陳豪一向都是圈中的愛妻號代表,形象正面的他憑好爸爸、好老公的形象深受廣告商歡迎,多年來都穩守TVB「廣告一哥」的地位。有報道指甚具觀眾緣的陳豪出席活動叫價18萬元,拍廣告酬勞高達80萬元。近日有內地網民在社交平台曬出陳豪登台的照片,並寫道:「沒想到在家門口可以見到陳豪,陳豪被一群大媽嚇到了,好驚,笑死我。」

相中所見,以一身白色西裝上陣的陳豪在台上獻唱,他更同台下觀眾揮手打招呼,據知他今次是在佛山市南海區九江鎮下東村出席活動,該網民透露是次活動屬於村慶,非常盛大,更大爆陳豪的酬勞:「16萬8唱了兩首歌。」有現場觀眾上載了陳豪演出的短片,可見他唱了《愛我別走》及《When You Say Nothing at All》,而台下觀眾反應亦非常熱烈,該網民笑言陳豪特別受大媽歡迎:「大媽太熱情了,笑死哈哈。」

貴為視帝的陳豪一直是TVB的吸金王,有指他在2019年以$3,000萬續約TVB,而且是包薪制,就算無工開,每個月都穩袋6位數,成為TVB最高人工的藝人!

